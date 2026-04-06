A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com a Delegacia da Receita Federal de Piracicaba, promoverá no dia 6 de abril (segunda-feira), às 14 horas, o workshop “Eu sou Cidadão Solidário: Destinação do Imposto de Renda”. O encontro será realizado na Secretaria de Meio Ambiente, localizada na Avenida Sábato Ronsini, 951, no Parque Araçariguama, com o objetivo de orientar empresários, contadores e a população em geral sobre como destinar parte do Imposto de Renda para fundos sociais do município.

Durante o workshop, os participantes terão acesso a informações práticas sobre como realizar a destinação de até 6% do Imposto de Renda devido para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa. A iniciativa permite que recursos que normalmente seriam destinados à União permaneçam na cidade, contribuindo diretamente para o financiamento de projetos sociais locais, sem custo adicional ao contribuinte.

A programação abordará ainda as diferentes formas de destinação – seja por meio de doações ao longo do ano-calendário ou diretamente na declaração do Imposto de Renda -, além de esclarecer dúvidas sobre limites, procedimentos e benefícios fiscais. A ação busca ampliar o conhecimento da população sobre o tema e incentivar a participação cidadã no fortalecimento das políticas públicas.