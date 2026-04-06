O ex-vereador de Americana Vagner Malheiros decidiu se filiar ao PSDB para vir candidato a deputado estadual este ano. Ele confirmou ao NM que decidiu a ir para o partido de Aécio Neves e que já governou Americana com Diego De Nadai entre 2009 e 2014.

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Ele contou que inicialmente, a participação no processo político tinha caráter de colaboração e acompanhamento institucional. No entanto, Malheiros afirma que o projeto ganhou dimensão após receber apoio nas plataformas digitais, com ampla mobilização espontânea e compartilhamento de conteúdos da pré-campanha.

Falha Malheiros

O crescimento orgânico do apoio fortaleceu a decisão de estruturar a pré-candidatura de forma consistente, com foco na representação responsável, no diálogo com a sociedade e no fortalecimento de princípios que valorizam estabilidade institucional e participação cidadã.

A pré-candidatura encontra-se em fase de organização e construção de agenda, com articulação regional e diálogo com diferentes segmentos em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e região de Jales. Estou muito surpreso… Nas campanhas vitoriosas de Vereador, nunca tive um apoio tão expressivo com agora… Vamos trabalhar forte para ver onde conseguimos chegar, com muita paz no coração e respeito a todos. Estou muitíssimo animado!

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