A partir desta segunda-feira (6), os moradores da região da Vila Mathiensen, em Americana, terão mais quatro horas de assistência médica e acolhimento todos os dias. A UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, localizada na Rua das Alfazemas, nº 316, passará a funcionar das 7h30 às 20h30, de segunda a sexta-feira, ampliando o horário de atendimento e garantindo maior acesso à população que tem dificuldades de buscar os serviços no horário comercial.

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O atendimento no horário ampliado vai seguir a rotina dos serviços que já são oferecidos na unidade, incluindo consultas médicas com clínico, pediatra e ginecologista, consultas com dentista e tratamento odontológico, além dos procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, acompanhamento de pré-natal, entre outros.

Antes da mudança, a unidade funcionava até as 16h30.

“Temos um compromisso de aproximar a saúde de quem mais precisa. Ao estender o horário da UBS Mathiensen, estamos garantindo que o trabalhador e sua família tenham assistência médica de qualidade, com tranquilidade, após o expediente. É um investimento direto no bem-estar da nossa população, cuidando das pessoas com mais acolhimento e agilidade”, celebrou o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

Para a extensão do funcionamento, a UBS Mathiensen teve reforço no quadro de profissionais, com mais dois médicos clínicos, um pediatra, um ginecologista, um enfermeiro, três técnicos de enfermagem, um dentista, um auxiliar de odontologia, dois recepcionistas e um servente.

Atualmente, a unidade conta com 11.844 pacientes cadastrados, sendo a referência para os moradores dos bairros Cidade Jardim, Vila Mathiensen, Jardim dos Lírios, Parque Novo Mundo, Jardim Nielsen Ville, Jardim das Flores, Jardim Primavera, Asta, Vila Vitória e Parque Universitário, desempenhando um papel fundamental na atenção primária à saúde.

“Estamos otimizando a nossa rede para que a estrutura de saúde acompanhe o ritmo de vida dos moradores. Além de ampliar o acesso, essa medida qualifica o atendimento com a chegada de novos profissionais, garantindo que os moradores dessa região recebam o suporte completo em um horário muito mais flexível”, destacou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A partir do começo do ano

A unidade registra um volume de produção expressivo: entre abril do ano passado e março deste ano, foram realizados 80.334 atendimentos e procedimentos no local, o que corresponde a uma média de aproximadamente 6.694 por mês.

A UBS Mathiensen é a terceira unidade de saúde do município a adotar o horário ampliado. A UBS Praia Azul já funciona das 7h30 às 20h30 desde novembro de 2023, enquanto a UBS São Vito implantou a medida em julho de 2024.

“Essa ampliação é uma conquista que traz mais conforto e dignidade para as famílias, que agora contam com a unidade de portas abertas em um horário mais acessível. Nosso objetivo é garantir que cada morador receba o acolhimento necessário com agilidade, fortalecendo o cuidado preventivo e a qualidade de vida em toda a região”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

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