A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, através da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), executou a manutenção dos semáforos do cruzamento da Rua Rio Branco com a Rua Dom Pedro II, no Centro, nesta quarta-feira (24).

“Houve um curto-circuito que acabou danificando alguns cabos, o que ocasionou o desligamento do semáforo de pedestre”, explicou o engenheiro elétrico e secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A equipe de semáforo da Prefeitura de Americana detectou o problema, realizou a manutenção e a sinalização voltou ao seu funcionamento normal.