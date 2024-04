Telefonia fixa não é coisa do passado

Muito se especulou sobre o futuro da telefonia fixa diante da popularização da internet

e dos telefones celulares. Afinal, por que usuários e operadoras manteriam um serviço ultrapassado diante de tanta tecnologia que surge a cada dia? Porém, apesar de cada vez mais raro nas residências brasileiras, o telefone fixo continua sendo bastante usado nas empresas, principalmente nas que possuem serviços de atendimento ao público.

Com a pandemia que o mundo atravessou entre 2020 e 2022, a telefonia em nuvem passou a ser a alternativa mais econômica e conveniente para o trabalho remoto, consolidando a tecnologia VoIP (Voice Over Internet Protocol) no mercado. Ao contrário da telefonia analógica, baseada em linhas físicas que precisam de cabos para transmitir chamadas de voz e são gerenciadas por operadoras de telecomunicações, a telefonia VoIP permite a transmissão de voz através da internet, convertendo o áudio em pacotes de dados digitais que são transmitidos online, sem a necessidade de linhas físicas.

Essa tecnologia revolucionou a forma como as chamadas são feitas e recebidas, resultando em custos mais baixos, com uma grande gama de recursos, tais como videoconferência, transferência de arquivos, análise de dados e integração com outros sistemas, recursos inexistentes ou precários quando falamos em telefonia analógica. Segundo Kathia Alves, fundadora e CEO da VIP Solutions, empresa especialista em soluções de telefonia fixa em nuvem, apesar de todas as ferramentas que temos hoje em dia, o cliente continua preferindo se comunicar através dos números fixos das empresas.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Ainda de acordo com Kathia, mais de 80% das tratativas com os clientes passam por chamadas de telefone e, por meio delas, é possível sentir o grau de satisfação, criando uma conexão e um relacionamento mais próximo. Para ela, a telefonia é um elo importante de comunicação que passa credibilidade e segurança para o público. “Os clientes se sentem mais confortáveis quando há um número de telefone fixo para que ele ligue em caso de emergência, que tenha uma pessoa do outro lado da linha que converse com ele”, afirma.

E quais são as diferenças entre a telefonia VoIP e a telefonia analógica? A principal delas é que a telefonia analógica demanda uma estrutura que possui algumas limitações, como o custo elevado para manutenção, afetando no valor das tarifas de chamadas, e a falta de flexibilidade para integrações. Já a telefonia VoIP elimina a necessidade de investimentos em infraestrutura física, resultando em economia significativa para as empresas.

Conheça agora os principais benefícios para as empresas que adotam a telefonia VoIP em suas operações:

Atendimento personalizado: a forma facilitada de fazer ligações resulta em um aumento no uso do canal, permitindo interações mais profundas com clientes ou parceiros, construindo relacionamentos mais fortes e duradouros.

Resolução rápida de problemas: o contato telefônico permite resolver problemas de forma imediata, proporcionando uma experiência satisfatória ao cliente. A transmissão da solicitação por voz é eficiente e, ao ser integrada a sistemas de gerenciamento de tickets, pode fornecer um resumo melhor dos acontecimentos.

Comunicação eficiente: a integração da telefonia com plataformas SaaS (Software como Serviço) facilita a comunicação interna entre os membros da equipe, aumentando a eficiência e a produtividade.

Monitoramento e análise: as soluções de telefonia integradas às plataformas SaaS permitem monitorar e analisar métricas de desempenho, facilitando a tomada de decisões baseadas em dados.

Redução de custos: a telefonia virtual integrada elimina a necessidade de investimentos em infraestrutura física, resultando em economia significativa para as empresas.

Escalabilidade: as soluções de telefonia VoIP integradas com plataformas SaaS são altamente escaláveis, adaptando-se facilmente ao crescimento e às necessidades em constante mudança das empresas.

Integração com CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente): a integração da telefonia com sistemas de CRM permite um acompanhamento mais eficaz dos clientes e uma melhor gestão do relacionamento com eles.

Automatização de processos: a telefonia integrada às plataformas SaaS permite automatizar processos, como recepção de solicitações, ativações e, muitas vezes, a distribuição das chamadas.

Melhoria da experiência do cliente: em última análise, a integração da telefonia às plataformas SaaS resulta em uma experiência do cliente aprimorada, com atendimento rápido, personalizado e eficiente.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP