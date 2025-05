A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, iniciou a revitalização da quadra de esportes do Jardim dos Lírios. Os trabalhos começaram com a soldagem da estrutura dos alambrados e a retirada das traves de futsal.

As melhorias também incluem pintura geral da quadra, substituição dos alambrados, reparos nas cestas de basquete e nas traves, além da instalação de um Espaço Kids. As ações complementam intervenções realizadas no ano passado, como pintura da área externa e instalação de iluminação em LED.

“Levar esporte e lazer para todas as regiões da cidade é um dos nossos principais objetivos. Essa revitalização vai proporcionar um espaço mais seguro, moderno e adequado para a prática esportiva e o lazer da comunidade”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Emenda impositiva de Fernando da Farmácia

A obra conta com investimento de aproximadamente R$ 40 mil, por meio de emenda impositiva do vereador Fernando da Farmácia (PSD). A iniciativa integra o cronograma de revitalizações em espaços esportivos do município. No início de abril, a Prefeitura entregou a nova estrutura esportiva da Praça Sofia Abrão, na região do Portal, e a reforma da quadra do Parque Gramado.