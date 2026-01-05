Prefeitura intensifica cuidados na cidade por meio da Operação Sumaré Limpa

A Prefeitura de Sumaré iniciou a Operação Sumaré Limpa 2025, um grande mutirão de serviços urbanos e rurais com o objetivo de garantir mais segurança, saúde e bem-estar para a população. A iniciativa reúne uma série de ações coordenadas que visam manter a cidade mais organizada, segura e acolhedora, atendendo tanto áreas urbanas quanto rurais.

Entre os principais serviços executados estão a roçagem de áreas públicas e canteiros, limpeza de ruas, praças e pontos de descarte irregular, além da poda de árvores, que contribui para a melhoria da iluminação pública e a prevenção de riscos à população. A operação também contempla a recuperação das estradas vicinais rurais, assegurando melhores condições de tráfego e favorecendo o escoamento da produção agrícola.

Os trabalhos estão sendo realizados por etapas, com atendimento aos bairros e regiões conforme um cronograma técnico, priorizando as demandas mais urgentes. A proposta é garantir eficiência na execução dos serviços e maior impacto positivo no dia a dia dos moradores.

O programa atua ainda no combate a pontos viciados de lixo, retirada de entulho e descarte irregular, limpeza das regionais, realização do cata-treco, manutenção dos ecopontos e na organização urbana como um todo. Cada ação possui um foco específico, mas todas convergem para um mesmo objetivo: cuidar da cidade e melhorar a qualidade de vida da população.

Operação Verão

Neste período do ano, a Prefeitura também intensifica a Operação Verão, uma ação pontual realizada durante a época de chuvas fortes. Nessa fase, surgem problemas típicos como o crescimento acelerado de mato e grama, fissuras e buracos no asfalto, necessidade de reforço na manutenção das estradas rurais, acúmulo de lixo em bueiros e bocas de lobo e, principalmente, riscos de alagamentos em pontos históricos da cidade.

Graças ao programa de combate às enchentes, o município já conseguiu reduzir em cerca de 95% os alagamentos em bairros como Jardim Primavera, Crenac, entre outros. Esse trabalho segue de forma permanente, com ações preventivas e de manutenção contínua da infraestrutura urbana.

