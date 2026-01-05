Tráfico de drogas e furto levam 10 para prisão em Sumaré e Hortolândia

Além dos homens adultos, dois menores infratores foram flagrados por equipes do 48º BPMI

Equipes do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) realizaram uma série de ações entre a sexta-feira (2) e o domingo (4) nos municípios de Sumaré e Hortolândia, com destaque para o combate ao tráfico de drogas. As ocorrências resultaram em diversas prisões, apreensão de grandes quantidades de entorpecentes, dinheiro e outros materiais ligados à atividade criminosa.

Em Sumaré, na tarde de sexta-feira (2), policiais flagraram um homem envolvido com o tráfico de drogas em um ponto de ônibus no Jardim Lucélia, acompanhado de duas adolescentes. Durante a abordagem, foram apreendidos 0,118 quilo de cocaína, R$ 197 em dinheiro e três celulares. O homem permaneceu preso por tráfico de drogas e corrupção de menores, enquanto as adolescentes foram liberadas aos responsáveis legais.

No mesmo dia, em Hortolândia, equipes atuaram em diferentes pontos da cidade. No Condomínio Portugal, dois indivíduos foram presos após tentativa de fuga para um apartamento, sendo apreendidos 0,320 quilo de maconha, 0,126 quilo de cocaína, 0,226 quilo de crack, além de dinheiro e celular. Já no Jardim Amanda, outro homem foi detido após tentar fugir a pé, com porções de maconha, cocaína, crack e dry, além de R$ 686,50 em espécie.

Ainda na noite de sexta-feira (2), em Sumaré, um homem foi preso por furto de veículo após ser localizado conduzindo um automóvel recém-subtraído na região da Avenida da Amizade. Ele afirmou que receberia dinheiro para transportar o carro.

No sábado (3), novas prisões por tráfico ocorreram em Hortolândia. No Jardim Amanda, um indivíduo foi detido após tentar dispensar drogas durante a abordagem, sendo apreendidos 0,040 quilo de cocaína e dois celulares. No mesmo dia, na região do Jardim Santa Clara do Lago, uma ação resultou na prisão de um homem por receptação e adulteração de identificação veicular. O veículo abordado era produto de furto ocorrido em Campinas, e no interior foram encontrados dinheiro, celulares e anotações relacionadas ao tráfico.

As ações continuaram no domingo (4). Em Sumaré, no Jardim Basilicata, dois homens foram presos após confessarem envolvimento com o tráfico. Em um terreno próximo, os policiais localizaram uma sacola com cocaína, crack, maconha e dry, totalizando mais de meio quilo de entorpecentes. Já em Hortolândia, no Jardim Amanda, um homem foi preso após a polícia localizar, no fundo de uma residência, mais de 1 quilo de drogas, incluindo crack e maconha, além de balança, anotações e material para embalo.

