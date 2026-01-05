Senac Americana prepara profissionais para o mercado da fotografia e oferece bolsas gratuitas de estudo em janeiro

Curso capacita profissionais para captação, tratamento e produção de imagens alinhadas às demandas do mercado atual

O Senac Americana abre, a partir de 7 de janeiro, as inscrições para bolsas de estudo 100% gratuitas do Curso Livre Fotógrafo, por meio do Programa Senac de Gratuidade. Com vagas limitadas, a iniciativa é voltada a quem deseja ingressar ou se aperfeiçoar no universo da fotografia digital. Para quem optar pela compra direta, o curso já está disponível para matrícula. A formação tem início em 27 de janeiro e segue até 11 de junho, oferecendo uma oportunidade completa de qualificação profissional na área.

A abertura do curso acompanha o crescimento do setor no país. De acordo com dados do Data Sebrae, o Brasil contava, em dezembro de 2024, com mais de 88 mil empresas registradas no segmento fotográfico, sendo que cerca de 85% são microempreendedores individuais (MEIs). A Região Sudeste concentra aproximadamente 57% desses negócios, o que evidencia a força do mercado e as oportunidades para novos profissionais na área.

Ainda, segundo a pesquisa, com o avanço do comércio eletrônico e das plataformas digitais, áreas como fotografia para e-commerce, produção de conteúdo para redes sociais, além de casamentos e eventos, despontam como algumas das mais promissoras para quem atua na profissão. Imagens de qualidade têm impacto direto na comunicação, no engajamento e nas decisões de compra, ampliando a demanda por fotógrafos qualificados.

Ao longo do curso, os estudantes aprenderão a captar imagens fotográficas digitais, utilizando técnicas, equipamentos e acessórios profissionais, além de desenvolver habilidades em edição e tratamento de fotos por meio de softwares especializados. A proposta é oferecer uma formação alinhada às exigências do mercado atual, marcado pela constante evolução tecnológica e pelo uso cada vez mais estratégico da imagem em diferentes segmentos da economia.

O profissional formado poderá atuar em agências, produtoras, estúdios, departamentos de comunicação, jornais, revistas, instituições educacionais e governamentais, além de bancos de imagem e lojas especializadas. O curso é destinado a pessoas com idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental II incompleto e, ao final da formação, após aprovação, o aluno recebe certificado válido em todo o território nacional.

De acordo com Sandra Folgosa do Amaral, gerente do Senac Americana, a proposta do curso vai além do aprendizado técnico. “A fotografia é uma linguagem poderosa, capaz de registrar momentos históricos, sociais e culturais, além de desempenhar um papel fundamental no mercado criativo. A qualificação oferecida pelo Senac prepara profissionais para atuar com responsabilidade, sensibilidade e domínio técnico, acompanhando as transformações do setor”, destaca Sandra.

Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade é uma oportunidade significativa para quem deseja melhorar suas perspectivas de carreira sem custo financeiro. Para participar, os interessados devem se inscrever no site do Senac ou nas unidades, apresentando documentação que comprove renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa, além de preencher os demais pré-requisitos. Mais informações: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade.

Para mais informações sobre o curso de Fotógrafo, os interessados podem acessar o site do Senac Americana: https://www.sp.senac.br/senac-americana, ou visitar a unidade.

Serviço:

Curso Livre- Fotógrafo

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana – SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-americana

