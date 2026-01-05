Na manhã desta segunda-feira (05/01), por volta das 6h30, servidores que chegaram para o trabalho na UBS 7, localizada no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Nova Odessa, encontraram a unidade violada.

Além da invasão do espaço, a equipe constatou o arrombamento da porta da Farmácia e o furto de diversos itens, incluindo computadores, uma televisão, telefones, medicamentos, fiação e cabos de energia elétrica.

De acordo com a coordenadora de Atenção Básica de Nova Odessa, Juliana Cristina, além dos itens subtraídos, a unidade sofreu estragos na parte elétrica, comprometendo a infraestrutura do local. A Guarda Civil Municipal foi imediatamente acionada para registrar a ocorrência e a Polícia Civil foi chamada para realizar os procedimentos de perícia técnica.

Para a realização da perícia e a necessária reorganização e reparos na infraestrutura, a UBS 7 permanecerá fechada temporariamente.

A Secretaria de Saúde organizou o redirecionamento dos serviços para garantir a continuidade do atendimento à população:

• Atendimentos Médicos: Serão realizados na UBS 1 (Centro), telefone 3466-1493.

• Atendimentos Odontológicos: Serão direcionados para a UBS 2 (Jardim São Jorge), telefone 3466-2329.

• Atendimentos de Saúde Mental: Informações pelo telefone (19) 997123-6860.

• Retirada de Medicamentos: Os usuários devem procurar a Farmácia da UBS Alvorada ou a Farmácia Central.

“Todos os esforços estão sendo empreendidos para normalizar a situação o mais breve possível, com a reposição dos equipamentos e o restabelecimento da estrutura física”, afirmou a coordenadora.

Novas informações sobre a reabertura da unidade serão divulgadas oportunamente.

