Terminou na manhã de segunda-feira (22/01) o serviço de substituição da iluminação pública de dois dos trechos mais movimentados do sistema viário de Nova Odessa – a Avenida Carlos Botelho, entre a Rodoviária Municipal e a Rotatória da Delegacia do Município (“entrada” da cidade), e a Avenida João Pessoa, da esquina com a Rua Riachuelo até a Carlos Botelho. Na soma dos dois trechos, foram substituídas 54 luminárias

Antes, a iluminação desses dois trechos era feita por luminárias simples de vapor de sódio, de 150 ou 250 watts, com sua característica luz amarelada. Agora, os trechos passam a ser iluminados por modernas luminárias em LED de 150 watts, com 165 lumens por watt, totalizando 24.750 de luz branca. A troca pela empresa VC de Oliveira, contratada pela Prefeitura via licitação, com um investimento de R$ 97,1 mil em recursos próprios municipais.

“Estamos adotando o que existe de mais tecnológico na área, com maior eficiência energética. Além da maior luminosidade e segurança para motoristas e pedestres, essa troca traz uma diminuição no custo da energia elétrica, que varia de 50% a 50%. E uma lâmpada de LED raramente queima ou dá problema, elas têm garantia de 5 anos, mas duram 10 ou 15 anos tranquilamente”, comentou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

“O Município de Nova Odessa está implementando, cada vez mais, o conceito de sustentabilidade, atendendo assim às metas do novo Plano Diretor Municipal”, lembrou a secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a arquiteta Miriam Lara Netto.

Para o secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti, o ganho para a população com uma iluminação mais eficiente é real. “A troca do sistema de iluminação nos dois trechos vem somar com a segurança da cidade, por tratar-se de investimento na segurança primária – ou seja, tudo aquilo que pode inibir a atuação do infrator ajuda no aspecto segurança. Mais luz, mais visibilidade maior sensação de segurança”, afirmou o experiente policial militar da reserva.

OUTRAS AÇÕES

Em dezembro, a Prefeitura reformou e modernizou totalmente do sistema de fornecimento subterrâneo de energia elétrica para a iluminação da Praça Vera Lucia Samartin Lorenzi, na Avenida Brasil, Jardim Marajoara.

A modernização incluiu a mudança do padrão de “entrada” de energia elétrica da rede da concessionária para a praça, a troca dos cabos de alimentação principal e a instalação de novos eletrodutos e caixas de passagem – tudo já devidamente adequado ao mais recente padrão NBR 5410/ABNT.

Em outubro de 2022, foi a Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, que ganhou uma nova e moderna iluminação, graças à substituição de 96 antigas luminárias de vapor metálico de 250 watts por novas unidades de LED de 150 watts cada, mas muito mais luminosas. A iniciativa visou proporcionar uma maior luminosidade e um melhor rendimento energético, além de gerar economia de aproximadamente 40% no consumo total.