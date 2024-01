Endrick brilha de novo- A Seleção Brasileira estreou no Torneio Pré-Olímpico

com a vitória de 1 a 0 sobre a Bolívia, nesta terça-feira (23), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Endrick fez o gol do Brasil na partida, mostrando sua velocidade e poder de finalização.

O resultado deixa a Amarelinha no segundo lugar do Grupo A, atrás do Equador, que tem duas partidas e somou quatro pontos.

O JOGO

A equipe de Ramon Menezes abriu o placar logo no começo do jogo. Aos três minutos, Endrick saiu em velocidade, cara a cara com o goleiro boliviano, e chutou no canto para fazer o primeiro do Brasil no Pré-Olímpico.

No restante do primeiro tempo, a Bolívia equilibrou o jogo e não houve mais chances de gol para as duas equipes.

O Brasil também imprimiu um ritmo forte no começo do segundo tempo e, aos cinco minutos, quase ampliou o marcador. Marquinhos finalizou de fora da área, mas a bola bateu na trave.

Aos dez minutos, Michel chegou a marcar o segundo gol brasileiro, mas o lance foi invalidado por impedimento.

Aos 22 minutos, uma boa troca de passes entre os jogadores fez a bola chegar a Maurício dentro da área. O camisa 20 chutou rasteiro, em uma ótima chance de gol da Seleção.

O Brasil teve um segundo gol anulado por impedimento, aos 24 minutos. Endrick conferiu o rebote de finalização de Gabriel Pec e balançou as redes para o que seria – se não fosse por sua posição irregular – o segundo gol da equipe no jogo.

AGENDA

A Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira (26) contra a Colômbia, às 20h (de Brasília), no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pela terceira rodada do Torneio Pré-Olímpico.

