Prefeitura procura centenários de Hortolândia para homenagem
População pode indicar idosos com 100 anos de vida ou mais para participarem de evento em maio
Viver em uma cidade que investe em saúde, esporte e segurança é um dos fatores que contribuem com a longevidade da população. Em Hortolândia, a Prefeitura trabalha para que as pessoas tenham qualidade e celebrem aquelas que ultrapassam os 100 anos.
Tradicionalmente, no mês de maio, o município promove uma homenagem aos centenários. Neste ano, a festa terá como tema “Envelhecer é a arte do saber viver”, mas, para que ela aconteça, a Prefeitura conta com a ajuda da população na tarefa de encontrar estes idosos. Por isso, quem conhece alguém que tenha 100 anos de vida ou mais e que more em Hortolândia, deve entrar em contato com o Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas, órgão da Secretaria de Governo, para indicar o homenageado.
Departamento de Direitos Humanos e Políticas Públicas
Prefeitura de Hortolândia
Palácio dos Migrantes Prefeito Ângelo Augusto Perugini
Rua Rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100 – Jardim Metropolitan
(19) 3965-1400 ramal 6688
O evento de homenagem aos centenários será no dia 22 de maio, próximo da data instituída pelo calendário oficial como Dia Municipal das Pessoas Centenárias (17 de maio).
