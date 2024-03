Viaduto centenário- A Prefeitura de Americana, por meio

da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), realiza a limpeza e a lavagem do Viaduto Ministro Ralph Biasi (Centenário), no Centro, neste domingo (3).

“Além da necessidade de manter o local limpo para melhorar a visibilidade, essa zeladoria é necessária para a manutenção do viaduto”, destaca o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Para a execução do serviço, a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) realizará o fechamento de trechos do viaduto conforme o avanço do trabalho. O local será sinalizado pelos agentes de trânsito.

