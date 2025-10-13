Os cursos, oferecidos pelo Senac Americana, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social, começaram no mês de setembro. Jardinagem, manicure e pedicure e cuidador de idoso: novas possibilidades para inserção e geração de renda para os alunos (as) que estão frequentando os cursos gratuitos profissionalizantes do Senac nos CRASs (Centro de Referência e Assistência Social) I, III e IV e no NAS (Núcleo de Assistência Social) do San Marino.

No CRAS III, no Bosque das Árvores, as alunas já estão na parte prática do curso de manicure e pedicure, executando as técnicas que aprenderam com a professora Fernanda Belleza. O conteúdo aborda organização do material, ergonomia, técnicas específicas e habilidades de higienização, corte, lixamento, hidratação e esfoliação, colocação de unhas postiças e de decoração, atendendo às normas de biossegurança. Os encontros incluem também o projeto integrador no qual poderão planejar a gestão da carreira, a organização do ambiente e os processos de trabalho, além da elaboração do portfólio.

Já os alunos do curso de jardinagem do CRAS IV, do Conjunto Roberto Romano, estão estudando o processo de análise do solo para plantar e na próxima aula trarão uma mostra do solo onde pretendem realizar o plantio para praticar junto com a professora Áurea Cristina Bastos.

Prefeitura e cursos

O curso de jardinagem básica aborda parte teórica das plantas, estudo do solo, ferramentas, preparo para o canteiro, análise das plantas que precisam de sol ou sombra, poda, limpeza de canteiro, tipos de fertilizantes e adubo. São quatro cursos livres que integram o itinerário formativo: jardinagem básica, cactos e suculentas, orquídeas e bromélias e PANCs e Flores Comestíveis. Em cada uma dessas transições é possível a entrada de novos alunos.

O curso de cuidador de idosos, que segue nos NAS San Marino e no CRAS I, formará profissionais que irão auxiliar na promoção do envelhecimento saudável, considerando as características da pessoa idosa e as orientações da equipe multiprofissional, atuando para um menor comprometimento funcional, preservando e valorizando a ética, convivência social e familiar, bem como a independência e autonomia do idoso.

