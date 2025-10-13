Renan cobra água nas praças e Jr Dias foca na Florindo Cibin

O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao Poder Executivo sobre laudos técnicos e providências urgentes sobre a qualidade e potabilidade da água fornecida nas praças de esporte do município.
No documento, o parlamentar explica que recebeu reclamações de moradores que apresentaram mal-estar após a ingestão de água em espaços públicos da cidade.
“Recebemos informações de que crianças e adolescentes relataram dores e desconfortos abdominais após consumirem água nesses locais. É fundamental garantir que a população tenha acesso a uma água segura e tratada”, afirma Renan.
O parlamentar pede que sejam realizadas análises técnicas da água disponível nas praças de esporte do município e que os laudos laboratoriais sejam apresentados. Renan de Angelo pede também que, em caso de irregularidades constatadas, a prefeitura adote as medidas corretivas necessárias.
O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (14). Se aprovado será encaminhado à prefeitura para resposta.
