Renan cobra água nas praças e Jr Dias foca na Florindo Cibin

O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao Poder Executivo sobre laudos técnicos e providências urgentes sobre a qualidade e potabilidade da água fornecida nas praças de esporte do município.

No documento, o parlamentar explica que recebeu reclamações de moradores que apresentaram mal-estar após a ingestão de água em espaços públicos da cidade.

Fala Renan

“Recebemos informações de que crianças e adolescentes relataram dores e desconfortos abdominais após consumirem água nesses locais. É fundamental garantir que a população tenha acesso a uma água segura e tratada”, afirma Renan.

O parlamentar pede que sejam realizadas análises técnicas da água disponível nas praças de esporte do município e que os laudos laboratoriais sejam apresentados. Renan de Angelo pede também que, em caso de irregularidades constatadas, a prefeitura adote as medidas corretivas necessárias.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (14). Se aprovado será encaminhado à prefeitura para resposta.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

JDias quer melhoria na pavimentação e limpeza da Florindo Cibin

O vereador Juninho Dias protocolou duas indicações na Câmara Municipal de Americana solicitando melhorias na Rua Florindo Cibin, via de grande fluxo que dá acesso a diversas empresas instaladas na região.

Entre as medidas sugeridas, o parlamentar pede que o Poder Executivo realize pavimentação no trecho de continuação da referida via, que dá acesso á diversas empresas, a situação atual compromete a mobilidade de motoristas e trabalhadores que utilizam a via diariamente.

Além disso, Juninho Dias também solicitou a limpeza e roçagem das imediações da Rua Florindo Cibin, que vêm sofrendo com acúmulo de mato e entulho. O objetivo é garantir um ambiente mais limpo, seguro e adequado para a circulação de pedestres e veículos.

“A Rua Florindo Cibin é um importante corredor de acesso a empresas e indústrias que movimentam a economia local. É essencial que o município mantenha o asfalto em boas condições e cuide da limpeza da região”, destacou o vereador.

As Indicações seguem para análise do Poder Executivo, que poderá avaliar a viabilidade técnica e orçamentária das melhorias.

Leia + sobre partidos política regional