O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que realizará manutenção programada no sistema de recalque de um dos conjuntos motobombas do reservatório localizado no Planalto do Sol, nesta terça-feira (14).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante os trabalhos, o abastecimento de água poderá apresentar oscilações ou interrupções temporárias nos bairros Planalto do Sol, Cidade Nova e Zabani, a partir das 8 horas, com previsão de normalização às 18 horas.

A intervenção tem como objetivo garantir o bom funcionamento e a eficiência do sistema de distribuição de água nessa região da cidade.

O DAE orienta os moradores dos bairros afetados a utilizarem

de forma racional a água armazenada nas caixas dos imóveis durante o período da manutenção.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, os canais de atendimento do DAE estão disponíveis pelos telefones 0800-770-3459, (19) 3459-5910 e pelo WhatsApp (mensagens de texto) (19) 9.9992-6848, todos com atendimento diário, das 7 às 20 horas.

Mais notícias da cidade e região