Prefeitura de Americana instala semáforos na Avenida Nicolau João Abdalla

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), deu início esta semana à instalação de um conjunto semafórico no cruzamento da Avenida Nicolau João Abdalla com a Rua José Nicoletti, via que serve de saída dos bairros Nova Carioba e Jaguari.

Os equipamentos devem começar a operar na próxima terça-feira, dia 16, e têm como objetivo organizar o fluxo de trânsito no local e garantir mais segurança a motoristas e pedestres. A implantação das estruturas dos semáforos começou nesta terça (9) e será concluída até a próxima semana. Em seguida, as equipes vão executar a sinalização viária de solo.

“Essa melhoria é uma demanda antiga de quem passa pela avenida todos os dias. A implantação vai organizar melhor o tráfego e reduzir conflitos no cruzamento, trazendo mais segurança para todos. Nosso trabalho é justamente identificar esses pontos críticos e agir para melhorar as condições de mobilidade da cidade. É um investimento que traz resultado direto para os americanenses”, explicou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A instalação do conjunto semafórico tem investimento de R$ 46.513,78, provenientes de recursos próprios da administração.

“Estamos fazendo um trabalho constante para deixar as ruas de Americana mais seguras e bem estruturadas, atendendo ao pedido do prefeito Chico Sardelli. Esse novo semáforo é mais uma ação que ajuda no dia a dia de quem passa pela região. A equipe está avançando rápido e, assim que finalizarmos a sinalização, o local já terá um ganho importante em organização. É mais uma melhoria que chega para beneficiar a população”, acrescentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Pedido

O vereador Levi Rossi (PRD) havia protocolado uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando a implantação de semáforos na Avenida Nicolau João Abdalla, no trecho entre a Avenida Atílio Dextro e a Rua José Nicoletti, na região da Vila Bertini.

Segundo o parlamentar, a avenida recebe tráfego constante de carros, caminhões e veículos de transporte, sendo considerada uma das principais rotas de ligação da região com o restante a cidade. “A demanda chegou até nós por meio de moradores que trafegam pela via diariamente. O trecho é movimentado e necessita de medidas que ampliem a segurança e organizem o trânsito, especialmente nos horários de maior fluxo. Entendemos que o semáforo é a alternativa mais viável para reduzir riscos e prevenir acidentes”, afirma Levi.

No documento o parlamentar lembrou também que o tema já havia sido abordado em requerimento de sua autoria, em que pediu informações sobre a possibilidade de implantação de lombadas e semáforos na via. “Em resposta do Executivo, foi apontada inviabilidade técnica para instalação de lombadas, porém reconhecida a possibilidade de avaliação para implantação de semáforos”, conclui.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (16) e encaminhada ao Poder Executivo.

