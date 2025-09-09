Um homem foi detido acusado de colocar fogo em um terreno baldio disse que só jogou uma bituca no local. O caso aconteceu na hora do almoço em Santa Bárbara d’Oeste esta terça-feira.

O homem de 32 anos tomou uma multa de R$ 4,9 mil mas foi liberado. E foram apreendidos um maço de cigarros e um isqueiro.

Em patrulhamento preventivo está Equipe de Canil, visualizou indivíduo parado em frente à mata manuseando algo, desta forma, considerando as queimadas realizadas no município, a equipe aproximou-se momento em que constatou que o indivíduo segurava um cigarro e um isqueiro e jogou o restante do cigarro na mata seca.

📍DATA: 09 de setembro de 2025

.📍HORA: 11h50

.📍LOCAL: Av. Conceição Martins Machado

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Foi só uma bituca, ele disse

Desta forma, foi verbalizado para que colocasse as mãos na cabeça, com objetivo de evadir-se, o indivíduo acessou um caminho lateral a vegetação, contudo foi alcançado e detido, realizado busca pessoal nada de ilícito foi localizado, em diálogo, informou ter 32 anos, ser atendente e que havia apenas descartado o restante do cigarro (bituca).

Desta forma, foi acionado Corpo de Bombeiro, Defesa Civil e Grupo de Proteção Ambiental, visto que, o fogo havia se alastrado rapidamente.

Ante o ocorrido, foi dado voz de prisão ao indivíduo, bem como informado dos direitos constitucionais, sendo todos eles devidamente preservados.

Os fatos foram apresentados ao 3º Distrito Policial e a Autoridade de Polícia deliberou pela elaboração de Termo Circunstanciado e posterior liberação do indivíduo, sendo apreendidos um maço de cigarros e um isqueiro.

BOPC Nº NF2626/2025.

Ainda, foi devidamente autuado de forma administrativa com multa no Valor de R$ 4.883,99, conforme previsão na Lei 2492/2019.

Mais notícias da cidade e região