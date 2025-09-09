Misses barbarenses teen e infantil visitam a Câmara Municipal

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste recebeu, na manhã desta terça-feira (9), a visita de misses barbarenses das categorias teen e infantil, finalistas do concurso Miss São Paulo Teen Infantil, considerado o mais importante e completo do Estado nas faixas etárias entre 4 e 17 anos. As representantes locais foram recepcionadas pelo presidente do Legislativo, vereador Júlio César Kifú, juntamente com os vereadores Cabo Dorigon, Joi Fornasari, Juca Bortolucci e Marcelo Cury.

As jovens participaram da semifinal no dia 1º de junho e se classificaram para a grande final do evento, que será realizada entre os dias 29 e 30 de novembro, com candidatas de diversas regiões do Estado. Representam Santa Bárbara d’Oeste as finalistas: Amanda de Oliveira Zacarias (Miss Pré Teen), Emanuele Faccini (1ª Princesa Mirim), Helena Corrêa Nardini (Miss Infantil) e Nicoly Gimenes (Miss Teen).

O concurso tem como objetivo estimular a autoconfiança e a autoestima das crianças e adolescentes, além de proporcionar socialização e integração por meio de atividades lúdicas, como brincadeiras, apresentações artísticas e festivais temáticos.

A importância das Miss

Durante a recepção, o presidente Júlio César Kifú destacou a importância da participação barbarense em competições de grande porte:

“É motivo de orgulho para Santa Bárbara d’Oeste ter jovens talentos representando nossa cidade. Desejamos muito sucesso na final e que sigam levando o nome de Santa Bárbara com brilho e responsabilidade também em nível nacional.”

