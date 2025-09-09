Educação de SBO forma professores da rede municipal nos dias 9 e 10

A Secretaria Municipal de Educação de Santa Bárbara d’Oeste promove nesta terça (9) e quarta-feira (10) mais um ciclo de formações continuadas para professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, no âmbito do Programa Alfabetiza Juntos SP e atendendo a diretrizes da Secretaria Estadual de Educação.

As formações reúnem, no dia 9, os docentes dos 1º e 2º anos, e, no dia 10, os professores dos 3º, 4º e 5º anos, oferecendo um espaço de aprofundamento pedagógico, reflexão sobre práticas de sala de aula e troca de experiências entre educadores de diferentes escolas da rede. Nestas datas, os alunos serão dispensados.

As atividades acontecerão em diferentes unidades escolares municipais, fortalecendo o sentimento de pertencimento e possibilitando que os participantes conheçam novas realidades, estruturas e contextos educacionais, ampliando a colaboração entre profissionais.

Programa

“O Programa Alfabetiza Juntos reforça a importância da cooperação entre Estado e municípios para assegurar a alfabetização das crianças até o final do 2º ano. Em Santa Bárbara, trabalhamos para que cada formação seja uma oportunidade de evolução. Esses momentos de estudo e partilha fortalecem a prática pedagógica e refletem diretamente na aprendizagem das nossas crianças. Nosso compromisso é oferecer cada vez mais oportunidades de crescimento aos educadores da rede municipal”, destacou a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

O Alfabetiza Juntos SP é uma política pública do Governo do Estado de São Paulo alinhada à Política Nacional de Alfabetização. A iniciativa promove formações continuadas, fornece materiais pedagógicos e realiza acompanhamento de resultados, garantindo que os estudantes tenham acesso a práticas pedagógicas eficazes desde os primeiros anos escolares.

O ciclo em Santa Bárbara d’Oeste faz parte de uma série de encontros que ocorrerão ao longo do ano letivo, com o objetivo de qualificar ainda mais o trabalho docente e promover o desenvolvimento integral dos estudantes da rede pública municipal.

