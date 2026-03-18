Preso por tráfico e andando de moto irregular em Sumaré

Polícia Militar localiza arma de fogo e quase 1 kg de maconha, cocaína, crack e materiais para embalo em residência; parte dos entorpecentes estava enterrado no quintal

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (17), em Sumaré, após ser abordado pela Polícia Militar enquanto conduzia uma motocicleta sem capacete.

De acordo com o 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), durante a fiscalização, os policiais constataram que o veículo apresentava sinais identificadores suprimidos. Questionado, o suspeito alegou ter comprado a moto em leilão, mas não apresentou documentação.

A equipe seguiu até a residência indicada pelo abordado. Com autorização para entrada, os policiais realizaram buscas e encontraram uma garrucha calibre .22, três munições intactas, além de grande quantidade de materiais utilizados para embalar drogas, como cerca de 2.500 eppendorfs e 2.500 sacos tipo zip.

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No local também foram apreendidos R$ 344 em dinheiro, um celular, uma máquina de cartão e diversas porções de entorpecentes, incluindo aproximadamente 987 gramas de maconha, 181 gramas de cocaína e 27 gramas de crack.

Com apoio do Canil do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), os PMs localizaram ainda mais drogas enterradas no quintal do imóvel. Dois indivíduos foram conduzidos ao plantão policial de Sumaré. Após a ocorrência, um deles foi liberado, enquanto o outro permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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