Equipes do 48º BPMI realizaram quatro ações durante o final de semana

O 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) realizou, entre sexta-feira (12) e domingo (14), quatro ações distintas de combate ao tráfico de drogas nas cidades de Sumaré e Hortolândia. As ocorrências resultaram na apreensão de entorpecentes, dinheiro, celulares e na prisão de diversos envolvidos.

Na tarde de sexta-feira (12), durante patrulhamento na Rua Engenheiro Jaime Pinheiro Ulhôa Cintra, no bairro Bom Retiro, em Sumaré, policiais flagraram um homem e uma mulher realizando a troca de objetos por dinheiro. Ao perceberem a presença da viatura, o homem tentou se afastar, enquanto a mulher dispensou uma sacola no chão. Abordada, ela confessou que comercializava drogas no local. Com a suspeita foram encontradas 41 porções de cocaína, uma porção de crack e R$ 78,50 em dinheiro. O homem, que havia acabado de adquirir o entorpecente, tentou dispensar quatro porções de cocaína. Ambos foram conduzidos ao Distrito Policial, onde o homem foi liberado e a mulher permaneceu presa.

Já na tarde de sábado (13), após denúncia anônima, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento no Jardim Santa Clara, em Hortolândia. Dois indivíduos foram vistos manuseando sacolas em uma área de vegetação e, posteriormente, entrando em um bar próximo. Devido à grande concentração de pessoas, foi solicitado apoio para a abordagem. Com um dos suspeitos, os policiais localizaram dinheiro e porções de drogas idênticas às encontradas nas sacolas, sendo a prática do tráfico confessada. Com o outro, foi apreendida uma porção de cocaína e um aparelho celular, além de tentativa de suborno e intimidação à equipe policial. No total, foram apreendidos 26 gramas de cocaína, 14 gramas de crack, um celular e R$ 62,75 em espécie. Ambos permaneceram presos.

Na madrugada de domingo (14), outra ocorrência foi registrada na Rua Vitório Breda, na Vila Valle, em Sumaré, local conhecido pela venda de entorpecentes. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram dois indivíduos realizando troca de objetos. Na abordagem, com um deles foram encontrados R$ 28,00 e um celular, enquanto o outro portava substância semelhante à cocaína. Em varredura pelas imediações, foi localizada uma bolsa contendo 103 eppendorfs de cocaína e 14 microtubos de crack. Um dos envolvidos informou ter adquirido a droga no local, sendo a venda confirmada pelo outro. Ambos foram levados ao Plantão Policial, onde um permaneceu preso e o outro foi liberado.

Ainda no domingo (14), durante a tarde, a Polícia Militar voltou a atuar na Rua Vittorio Breda, na Vila Vale, em Sumaré. Um indivíduo chamou a atenção da equipe ao fugir ao perceber a aproximação da viatura, sendo alcançado e abordado após acompanhamento. Com ele, os policiais encontraram uma pochete contendo 48 pedras de crack, oito porções de maconha, 86 eppendorfs de cocaína e R$ 35,15 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso.

Violência doméstica

Foram registrados ainda no domingo (14) casos de violência doméstica, em Sumaré, e descumprimento de medida protetiva junto de porte de entorpecentes, em Hortolândia.

Durante o período da manhã uma equipe foi acionada para atendimento a uma ocorrência de violência doméstica. No local (Rua das Laranjeiras, no Pq. Rosa e Silva), foi feito contato com a vítima que apresentava ferimentos de agressões físicas causadas por seu ex-companheiro. O indivíduo foi localizado próximo ao local e acabou preso após as partes serem conduzidas ao Plantão Policial.

E no período da tarde, uma equipe da PM foi chamada para outra ocorrência de violência doméstica. Na Rua Vinicius de Moraes, no Jardim Amanda I, foi feito contato com a vítima, que informou possuir uma medida protetiva em desfavor de seu ex-companheiro.

Em revista pessoal ao indivíduo, foi localizado 0,016 kg de maconha, cuja propriedade foi confirmada por ele. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde o indivíduo permaneceu preso pelos dois crimes.