Estudantes do 5º ano recebem reconhecimento oficial pelo mérito acadêmico e dedicação ao longo do ano

A Câmara de Nova Odessa realizou, na quarta-feira (10), a sexta sessão solene de 2025. Foram homenageados os alunos dos 5º anos que se destacaram na rede municipal de Educação. A sessão foi conduzida pela vice-presidente, vereadora Priscila Peterlevitz, e contou com a presença do vereador André Faganello.

O certificado de “Aluno e Aluna Nota 10” é um reconhecimento ao desempenho dos estudantes, e cada escola indica um menino e uma menina para receber o prêmio. Alunos das 12 escolas municipais de ensino fundamental foram homenageados.

A premiação foi estabelecida pelo Decreto Legislativo 222, de 22 de outubro de 2013. O objetivo é reconhecer o desempenho dos alunos em um conjunto de habilidades, além da participação e assiduidade às aulas durante o ano letivo.

As escolas indicam os alunos, e a Câmara promove a entrega das homenagens. “Parabenizo todos os alunos e seus familiares por essa conquista, que representa o compromisso com a educação. Esses jovens demonstram dedicação e responsabilidade, e tenho certeza de que seguirão construindo um futuro ainda melhor para nossa cidade. Continuem firmes, estudando e acreditando no potencial que cada um de vocês possui”, afirmou o presidente da Câmara de Nova Odessa, Oséias Jorge.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, foi representado pela Secretária de Educação, Vania Cezaretto.

Prefeito Leitinho participa de homenagens a servidores

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou na noite desta quinta-feira (11/12), da sessão solene realizada na Câmara Municipal de Nova Odessa, que homenageou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antonio Alves Teixeira, e o diretor-presidente da Coden Ambiental, Elsio Álvaro Boccaletto.

Ambos receberam título de cidadão novaodessense pelo reconhecimento público e o impacto positivo que seus trabalhos geram na cidade. As indicações foram feitas pela vereadora Márcia Rebeschini e pelo presidente da Câmara, o vereador Oséias Jorge, respectivamente. Além do prefeito Leitinho, fizeram parte da cerimônia os ex-prefeitos de Nova Odessa, José Mario de Moraes e Manoel Samartin; o prefeito de Americana, Chico Sardelli e o deputado estadual Barros Munhoz.

“É uma satisfação participar desta sessão que homenageia duas pessoas que fazem a diferença no município. Eles estão me ajudando a colocar em prática pontos importantes do meu programa de governo na área social e de saneamento. Parabéns aos dois pelo merecido título de cidadão novaodessense”, comemorou o prefeito Leitinho.

À frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, Antônio Teixeira tem ampliado políticas públicas de inclusão, fortalecido programas sociais e promovendo iniciativas voltadas à geração de emprego e renda. Os feirões de emprego realizados sob sua liderança no município já contrataram centenas de pessoas para diversas empresas que são importantes para a economia local.

“Receber o título de cidadão novaodessense é uma honra. Agradeço à vereadora Márcia Rebeschini, à Câmara Municipal e ao prefeito Leitinho pela confiança. Continuarei me empenhando para que Nova Odessa avance cada vez mais”, disse o secretário Antônio.

O presidente da Coden, Elsio Boccaletto, tem promovido avanços importantes na modernização da infraestrutura hídrica e melhoria contínua dos serviços de saneamento básico prestados à população. A inauguração da Estação de Tratamento de Água – ETA 2 Santo Ângelo e a chegada de água encanada nos bairros da região Pós-Anhanguera são exemplos de realizações ocorridas em sua gestão.

“É uma grande honra receber o título de cidadão novaodessense. Agradeço ao presidente da Câmara, Oséias Jorge, aos demais vereadores e ao prefeito Leitinho pelo apoio. Compartilho esta homenagem com toda a equipe da Coden, que trabalha diariamente para levar à população uma água de excelente qualidade”, disse o presidente.

Também receberam o título de cidadão novaodessense, Alcyr Carlos de Souza Filho, indicado pelo vereador Paulinho Bichof, Renan Aparecido Alves dos Reis, indicado pela vereadora Priscila Peterlevitz, José Antonio Barros Munhoz, indicado pelo vereador André Faganello, Joacir Florêncio, indicado pelo presidente da Câmara, Oséias Jorge), Marco Antonio de Carvalho, indicado pelo vereador Marcelo Maito e Max Fernando Pavanello, indicado pelo vereador Elvis Pelé.