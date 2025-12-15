Atividade programada para dezembro será retomada no próximo mês; mais de 400 animais imunizados em 2025

A Secretaria de Saúde de Sumaré, por meio da Unidade de Vigilância em Zoonoses, informa que a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos, tradicionalmente realizada na última quinta-feira de cada mês, será adiada em dezembro. A atividade retornará normalmente em 29 de janeiro.

Em novembro, foram aplicadas 49 doses da vacina. No acumulado de 2025, a Zoonoses já imunizou 435 animais.

A vacinação mensal ocorre mediante agendamento prévio. Para receber o imunizante, o animal deve ter, no mínimo, quatro meses de idade e estar em boas condições de saúde. No momento da aplicação, é obrigatório apresentar a carteirinha de vacinação, documento oficial que comprova a imunização e orienta o calendário de reforço anual. A vacinação antirrábica é obrigatória em todo o território nacional.

“O imunizante é a principal forma de controle da raiva em áreas urbanas e rurais, contribuindo para a redução dos casos em animais e, consequentemente, em humanos. Por isso, é essencial que os tutores aproveitem a oportunidade de vacinar gratuitamente seus animais”, destacou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

As famílias interessadas podem agendar o atendimento pelo telefone (19) 3883-7486. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, na sede da Vigilância em Zoonoses, localizada na Avenida da Saudade, s/n, Jardim Planalto do Sol.