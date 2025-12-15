Seguem as comemorações aos 207 anos de Santa Bárbara d’Oeste. Nesta segunda-feira (15), além da visitação do bom velhinho, a Casa do Papai Noel receberá o espetáculo “Era uma vez o Natal”. A apresentação será às 19h30 e terá bailarinos, ginastas, atores e cantores do Laboratório de Dança Fernanda Araújo e Núcleo Artístico Corpus (NAC). Toda programação é gratuita.

Apresentada nesta edição pelo Supermercados Pague Menos, a Casa do Papai convida o público a prestigiar em um cenário mágico, repleto de afeto, tradição e fantasia. A decoração de Natal, inspirada no universo Gingerland, ganha vida com elementos adaptados do projeto original do renomado decorador Thiago Firmo, de Joinville, com painéis patrocinados pela Party Sign, criando uma atmosfera acolhedora que celebra a infância, o imaginário e todos os encantos da época mais esperada do ano.

Para essa edição especial, o espaço recebe uma composição exclusiva de estampas e estruturas, onde o protagonista é o mundo dos biscoitos natalinos. Cada detalhe foi pensado para despertar memórias, sorrisos e aquele sentimento de casa aconchegante.

A visitação ao Papai Noel acontecerá ainda nos dias 12, 16, 17, 18 e 19 de dezembro, a partir das 19 horas; e também no dia 21 após nova sessão do espetáculo, sempre às 19h30.

Natal das Árvores

Todos os dias, às 19h30, até 5 de janeiro de 2026, a Praça Central recebe o acendimento da decoração natalina, acompanhado de trilha sonora. Este ano, o Natal das Árvores contará com mais de 321 mil lâmpadas de LED em tons de azul, vermelho e branco frio e 230 ornamentos natalinos reforçando a proposta de criar um ambiente visualmente marcante, estimulando moradores e turistas a registrarem suas melhores fotos instagramáveis.

Confira a programação completa:

Dia 12 de dezembro (sexta)

19h – Visitação do Papai Noel – Centro de Memórias

Local: Centro de Memórias

20h – Encanto e Magia de Natal com Encanto e Magia Produções

Local: Praça Central

Dias 13 e 14 de dezembro (sábado/domingo)

18h – Missa e Show de Prêmios

Local: Igreja Matriz

Dia 15 de dezembro (segunda)

19h30 – Espetáculo “Era uma vez o Natal” e Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

Dia 16 de dezembro (terça)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Natal com COMUB (Corporação Musical União Barbarense)

Local: Praça Central

Dia 17 de dezembro (quarta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Flash Christmas com Grupo Fênix

Local: Praça Central

Dia 18 de dezembro (quinta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Encanto e Magia de Natal com Encanto e Magia Produções

Local: Praça Central

21h – Apresentação Canil da Guarda Civil Municipal

Local: Praça Central

Dia 19 de dezembro (sexta)

19h – Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

20h – Drums Gospel com alunos do Instituto Dragone

Local: Praça Central

Dia 20 de dezembro (sábado)

12h – Apresentação Canil da Guarda Civil Municipal

Local: Praça Central

20h – Apresentações da Orquestra Barbarense de Violas e Orquestra Feminina de Viola Caipira

Local: Praça Central

Dia 21 de dezembro (domingo)

19h30 – “Era uma vez o Natal” e Visitação do Papai Noel

Local: Centro de Memórias

Dia 23 de dezembro (terça)

20h – Apresentação Canil da Guarda Civil Municipal

Local: Praça Central

Endereços:

Praça Central – entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Paróquia Santa Bárbara (Igreja Matriz) – Praça Rio Branco, s/nº, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP