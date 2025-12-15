MAC Americana exibe duas sessões de animação brasileira na segunda-feira
O Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana recebe na próxima segunda-feira (15) a Sessão Pontos MIS com uma novidade: a exibição da animação brasileira “O Sonho de Clarice” em dois horários, às 14h30 e às 19h30, com entrada gratuita. A classificação indicativa é de 10 anos. O MAC Americana fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.
Dirigido por Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho, o filme de 2023 conta a história de Clarice, uma garota inteligente e criativa que enfrenta o desafio de lidar com a perda de sua mãe. Seus dias ao lado do pai, um carroceiro, são compostos por tentativas de se distrair e brincar, mesmo nos momentos intensos de trabalho dele. Em sua rotina, Clarice cria um mundo mágico e conta com a companhia de amigos improváveis para viver aventuras emocionantes e, aos poucos, aprender a lidar com a saudade e a memória da mãe.
“A dupla de exibições permite que o público escolha entre a sessão da tarde e a noturna, facilitando o acesso de famílias e crianças. Esta é uma ótima oportunidade para prestigiar a produção nacional e levar as crianças para uma experiência cultural e emocionante no MAC Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
O Programa Pontos MIS é realizado em Americana por meio de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS), instituição estadual que promove a difusão audiovisual em diversas cidades do interior.
Clube de leitura debate obra russa na Biblioteca de Americana
O Projeto Samovar, clube de leitura dedicado à literatura russa, debate, na segunda-feira (15), às 19h, a obra “O Mestre e Margarida”, de Mikhail Bulgákov. O encontro será realizado na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, em Americana, com entrada gratuita. A Biblioteca fica na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.
O projeto é realizado com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o objetivo de difundir a cultura de língua russa na região, por meio da leitura, análise e debate de obras.
“A iniciativa tem reunido um público fidelizado e que retorna aos encontros, valorizando a Biblioteca de Americana como espaço de leitura e formação cultural”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.