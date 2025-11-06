Trinta e quatro anos depois da histórica visita da princesa Diana ao Brasil, o príncipe William recriou a famosa foto da mãe no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O gesto, carregado de simbolismo e emoção, marcou o encerramento da passagem do herdeiro britânico pelo país e emocionou fãs da realeza em todo o mundo.

Príncipe William refaz foto da mãe (montagem)

William ficou de pé no mesmo local onde Diana, princesa de Gales, foi fotografada 34 anos atrás.

Ele está no terceiro dia de sua viagem de cinco dias ao Brasil, onde irá apresentar o Earthshot Prize, prêmio anual da instituição de caridade que ele criou.

O evento repleto de celebridades acontece no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (5/11).

Kylie Minogue e Shawn Mendes vão se apresentar enquanto cinco projetos receberão £ 1 milhão (cerca de R$ 7 milhões, na cotação atual) cada.

Veja notícias internacional e turismo