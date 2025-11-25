Prisão de traficante tem tiros, fuga e policial quase atropelado em Santa Bárbara

Polícia Civil prendeu condenado por diversos crimes traficando drogas entre Americana, SBO e Campinas

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Americana, realizou na tarde desta terça-feira (25) a “Operação Europa”, com o objetivo de intensificar a fiscalização e o combate ao transporte de drogas ilícitas na região.

Após denúncia informando que um veículo marca Hyundai e modelo HB20, de cor cinza e placas TDD-3A13, de Campinas, estaria transportando entorpecentes entre os municípios de Campinas, Americana e Santa Bárbara d’Oeste, equipes iniciaram diligências de monitoramento por meio do Sistema Muralha Paulista, a fim de acompanhar a movimentação do automóvel suspeito.

Nesta manhã, a Polícia Civil constatou que o veículo entrou em Americana, trafegando pela Avenida Antonio Pinto Duarte, nas proximidades da sede da Dise. Em diligências realizadas com viaturas descaracterizadas, o HB20 foi localizado já em Santa Bárbara d’Oeste, na Rua Grécia, no exato momento em que uma caixa de papelão era retirada de outro veículo — um VW Polo preto — e colocada no porta-malas do HB20.

Diante da investigação em curso e da atitude suspeita observada, foi determinada a abordagem dos envolvidos. No momento da tentativa de intervenção policial, o condutor do HB20 começou a fugir em marcha-a-ré, arremessando o veículo contra um investigador de Polícia, que quase foi atropelado. Em seguida, para conter a fuga, foram efetuados disparos de arma de fogo. O veículo foi atingido, porém continuou a fugir, sendo acompanhado pela equipe da Dise.

Entorpecentes

E alguns quarteirões adiante, na Rua Lituânia, o HB20 foi finalmente contido. Em vistoria veicular, foram localizados 20 tijolos de maconha, acondicionados na caixa transferida do VW Polo, o qual já havia sido detido por outra equipe da DISE. Também foram apreendidos cinco aparelhos celulares. Apurou-se que o HB20 era utilizado como veículo de aplicativo pelo motorista V.L.M., de 27 anos, e estava buscando os entorpecentes em Santa Bárbara d’Oeste para posterior transporte até Campinas.

O condutor do VW Polo – o vendedor D.H.S., de 38 anos – foi identificado pelo apelido de “Loko”, indivíduo já conhecido nos meios policiais, com antecedentes por roubo e condenações que ultrapassam 15 anos de prisão em regime fechado. Diante da situação, foi dada voz de prisão em flagrante aos investigados, que foram encaminhados, juntamente com os entorpecentes e demais objetos apreendidos, à sede da Dise.

A autoridade policial ratificou o flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência, e adotando as providências de Polícia Judiciária cabíveis. Concluídos os procedimentos na unidade policial, os indiciados serão submetidos ao exame cautelar e, posteriormente, escoltados à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerão à disposição da Justiça para audiência de custódia.

