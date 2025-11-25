O novembro azul acende alerta para uma realidade urgente: o câncer de próstata, o tipo mais comum entre os homens no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o país deve registrar mais de 72 mil novos casos por ano até 2025. E a tendência é de aumentar, de acordo com projeções do do The Lancet Commission, o número de novos diagnósticos de câncer de próstata deve dobrar globalmente até 2040, alcançando cerca de 2,9 milhões de casos por ano. Mas o impacto da doença vai além da saúde.

Em meio a diagnósticos cada vez mais precoces e custos gradativos de tratamento, cresce também a discussão sobre o preparo financeiro e emocional do público masculino para lidar com um diagnóstico grave.

De acordo com levantamento da Azos, insurtech especializada em seguro de vida, 56% das apólices com cobertura de Doenças Graves (DG) são contratadas por homens, um número que expõe a distância entre a realidade e o discurso de prevenção. Nos últimos 12 meses, 32% dos sinistros pagos na cobertura de Doenças Graves (DG) foram para homens, entre esses casos, 14% foram decorrentes de câncer de próstata e testículo.

“Ainda existe um estigma em torno do cuidado masculino. Pensar em proteção financeira desde jovem é o que garante tranquilidade lá na frente, e inclusive, torna o seguro muito mais acessível. Cuidar das finanças também é uma forma de cuidar da saúde.”, afirma Rafael Cló, CEO da Azos.

A Segmedic, especialista em gestão de saúde corporativa, explica que o tratamento completo do câncer de próstata em estágio avançado pode variar de R$250 mil a R$500 mil no sistema privado, considerando consultas, cirurgias, biópsias e terapias complementares. Além disso, o tratamento costuma exigir afastamento do trabalho e impacta diretamente a renda familiar.

“Prevenção não é gastar tempo ou dinheiro, é investir em anos de vida com qualidade. Um exame simples pode evitar uma cirurgia, uma quimioterapia ou uma morte precoce. O câncer de próstata, quando detectado cedo, tem até 90% de cura. Mas, se ignorado, vira metástase, e a história muda. E esse compromisso anual, com exames, consulta e diálogo, é o melhor presente que um homem pode dar para si, para sua família e para o futuro.”, explica Dr.Alexandre Augusto Martins de Souza, Urologista e parceiro da SegMedic.

Para especialistas, o Novembro Azul ganha força justamente ao ampliar o olhar sobre o tema, mostrando que cuidar da saúde também é uma decisão financeira e social. Embora planos de saúde cubram procedimentos e internações, a exposição financeira do paciente vai muito além da conta hospitalar.

“Plano de saúde e seguro não são rivais: são complementares. O convênio paga a cirurgia, a internação e os exames; o seguro de doenças graves ajuda a compensar despesas e a perda de renda, como aluguel, adaptação da casa, transporte, remédios, procedimentos que ficam fora do rol. Em um tratamento avançado, essas despesas podem desestabilizar uma família em semanas ou até mesmo meses. Ter um seguro de Doenças Graves é ter caixa e tempo para cuidar da recuperação sem sacrificar a vida financeira familiar.”, completa Cló.

Mais do que conscientização, a campanha deste ano reforça a necessidade de tratar saúde e finanças como parte do mesmo cuidado. Afinal, o custo do câncer de próstata no Brasil vai muito além das cifras, ele está no preço da negligência e na urgência de quebrar o tabu sobre o autocuidado masculino.

