População deve ficar atenta contra golpes de promoções durante a Black Friday

Procon de Hortolândia, órgão vinculado à Prefeitura, orienta contra possíveis fraudes durante a data

O PROCON (Programa de Defesa e Proteção do Consumidor) de Hortolândia, órgão vinculado à Prefeitura, orienta sobre a ação de golpes contra o consumidor durante a Black Friday, data comercial anual de grande varejo destinadas à descontos significativos que, costumeiramente, acontece ao final do mês de novembro. Neste ano, a Black Friday acontece no dia 28 de novembro, mas,semanas antes, o comércio já inicia os descontos no preço final dos produtos.

De acordo com o órgão, para evitar situações desagradáveis, o consumidor deve analisar, durante a promoção, as condições de pagamento oferecidas, as taxas de juros cobrados, prazos para quitação, valor de frete se cobrado, dentre outros. É fundamental analisar se a compra de determinado item, ainda que em valor promocional, cabe no bolso e não irá comprometer o orçamento.

COMPRAS ONLINE

Antes das compras online, é importante verificar se o perfil ou o site possui reclamações, assim como é recomendável ter cuidado com preços baixos demais, que podem ser uma armadilha. Dar preferência a fornecedores que informem canais de atendimento, CNPJ e endereço físico. O consumidor deve estar atento à forma como procura o fornecedor; não deve clicar em links enviados por e-mail, WhatsApp ou mensagens, sem antes checar no canal oficial do fornecedor se aquela forma de contato está correta.

“Observar atentamente os dados da empresa em boletos, a titularidade de contas para depósito e outras informações, também ajudam o consumidor a identificar possíveis fraudes. Qualquer situação, o consumidor pode procurar nossos canais de comunicação ou, se preferir, vir até o posto de atendimento no Paço Municipal”, orienta a diretora do PROCON Hortolândia, Dra. Eliane Daluio Costa.

ATENDIMENTO

O PROCON Hortolândia orienta os consumidores a denunciarem irregularidades pelo telefone ou pessoalmente no Palácio dos Migrantes – Paço Municipal “Angelo Augusto Perugini”, rua Professora Celina Franceschini Bueno, nº 100, Jardim Metropolitan, Hortolândia/SP – CEP 13.184-792. Telefones: (19) 3965-1400 – Ramais 7022 / 7034, WhatsApp (19) 99635-4208, e-mail [email protected].

Procon de Nova Odessa reforça orientações

Cuidados incluem comparar preços, verificar condições de pagamento, checar a reputação de sites, evitar links suspeitos e confirmar dados de cobrança para prevenir golpes

O Procon de Nova Odessa, órgão de defesa do consumidor, está reforçando os cuidados necessários para garantir uma compra segura durante a Black Friday, temporada de promoções que acontece na última semana do mês de novembro. Entre as práticas recomendadas estão análise de preços e condições de pagamento, atenção com sites suspeitos e prevenção a golpes, atitudes fundamentais neste período de grande movimento no comércio físico e online.

“Verificar a reputação dos fornecedores, conferir dados de cobrança e sempre checar se canais de contato são oficiais ajuda a preservar o orçamento do consumidor e evita situações de risco”, destacou a responsável pelo Procon de Nova Odessa, Katia Ferrari.

De acordo com Katia, o consumidor também deve analisar as condições de pagamento oferecidas, as taxas de juros cobrados, prazos para quitação da dívida, valor de frete, entre outros detalhes. “Em compras on-line, é importante verificar se o perfil ou o site possui reclamações, assim como é recomendável ter cuidado com preços baixos demais, que podem ser uma armadilha. Dar preferência a fornecedores que informem canais de atendimento, CNPJ e endereço físico também é essencial”, disse ela.

O Procon também orienta que, deve ficar atento às formas de busca on-line de fornecedores, não devendo clicar em links enviados por e-mail, WhatsApp ou mensagens, sem antes checar no canal oficial da empresa se aquela forma de contato é oficial. Observar atentamente os dados da empresa em boletos, a titularidade de contas para depósito e outras informações, são cuidados que também ajudam o consumidor a identificar possíveis fraudes.

Para mais informações, os interessados podem procurar o Procon de Nova Odessa, que atende das 9h às 15h30, na Rua Duque de Caxias, 600, Centro, no Poupatempo.

