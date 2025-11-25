O futuro político de Cafu Hortolândia após a prisão

Preso desde o começo do mês (dia 12) e afastado do cargo de vice-prefeito de Hortolândia desde a semana passada, Cafu César (PSB) vai precisar remar bastante para voltar ao jogo político ainda no ano que vem. Ele era cotadíssimo para ser candidato a deputado federal com força, mas agora enfrenta problemas com a Justiça.

Cafu já estava com tentáculos sobre Sumaré, Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Em algumas cidades (como Americana) a ‘entrada’ seria via o controle do partido. Em outras cidades, como Nova Odessa e Santa Bárbara, seria via vereadores e lideranças locais.

Em Sumaré, era dada como certa uma dobrada com o ex-vereador Willian Souza (PT).

Cafu recua e deixa prefeitura

O afastamento do cargo de vice-prefeito foi aprovado pela Câmara e é válida por período indeterminado. Antes ele havia solicitado a exoneração do cargo de secretário municipal de Governo, logo aceita pelo prefeito Zezé Gomes (Republicanos).

CEI PODE ATRAPALHAR AINDA MAIS- Na sessão de segunda-feira (17), os vereadores já haviam aprovado a criação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar possíveis irregularidades nos contratos firmados pela Prefeitura com a Life Tecnologia Educacional Ltda. A investigação terá três membros titulares e um suplente, indicados pelas bancadas partidárias, com prazo inicial de 90 dias para conclusão dos trabalhos.

A abertura da comissão decorre das repercussões da Operação “Coffee Break”, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) no último dia 12.

