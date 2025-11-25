Baile da Melhor Idade ocorre nesta 4ª-feira com Feira Criativa em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Sindicato dos Aposentados, realiza mais uma edição do Baile da Melhor Idade nesta quarta-feira (26), das 14h às 18h, no Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini”, localizado na Rua Major Redher, 650, na Vila Jones. A entrada é gratuita.

A programação cultural será comandada por Vado Negri, e haverá a presença de personal dancers para garantir a diversão dos participantes. O público poderá conferir também a exposição de produtos em uma edição especial da Feira Criativa, criada com o objetivo de incentivar a inclusão produtiva e a geração de renda entre os produtores locais. Entre as opções, estão itens de gastronomia, utilidades, roupas, artigos de cama, mesa e banho, perfumaria e cuidados pessoais, moda pet, decoração, velas, acessórios e plantas ornamentais.

“É sempre uma alegria ver o CIVI contagiado pela energia do nosso público da melhor idade. O baile e a Feira Criativa fortalecem a convivência e valorizam o talento dos produtores locais. Convidamos todos a participarem dessa tarde especial”, comentou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

A realização do baile conta com recursos destinados por emenda impositiva da vereadora Talitha De Nadai.

