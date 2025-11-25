Jovem trans, primo de Maria Fernanda Cândido, vence concurso que revelou Gisele

Conheça os vitoriosos do The Look of The Year 2025

Leia + sobre  moda e casa

Mundialmente reconhecido desde os anos 90, ao revelar tops brasileiras como Gisele Bündchen, Isabeli Fontana, Carol Ribeiro e Ana Beatriz Barros, o concurso de modelos The Look of The Year elegeu os vitoriosos de 2025, durante evento realizado no Wake Studio, nesta segunda-feira, 24 de novembro, na capital paulista.

Relançado em 2013 sob a tutela da JOY Management, dos empresários Liliana Gomes e Marcelo Fonseca, mesma agência que revelou supermodelos como Lais Ribeiro, o The Look of The Year democratiza oportunidades no mercado de modelos e lança novos talentos na moda.

Jovem trans, primo de Maria Fernanda Cândido, vence concurso que revelou Gisele

Vencedores do The Look of The Year 2025 com Liliana Gomes da JOY

Conheça os vitoriosos:

Vitória Bastos (@its.victoriabastos): nascida em São Pedro da Aldeia – RJ, a jovem de 15 anos conquistou a terceira posição na categoria feminina. “Sendo uma garota trans, eu busco representar minha comunidade, meu sonho é inspirar outras garotas ou garotos trans a seguirem os seus sonhos, independente de sua raça, etnia ou condição monetária, luto por uma condição de vida melhor a todos principalmente em relação à segurança, onde muitas de nós mulheres trans seguem violentadas todos os dias”, afirma. Além da promissora estreia como modelo, Vitória cursa o 9º ano da escola, faz parte do programa de iniciação científica e gosta de jogar vôlei.

Maria Clara Luz (@mclraluz) conquistou a segunda posição. Nascida em Rondonópolis – MT, a jovem de 17 anos já trabalhou como desenhista e aprendiz no setor de design gráfico. “Amo desenhar, pintar, esculpir, fotografar…”, afirma a jovem que trilha os passos da mãe, que foi miss nos anos 90. “Meu sonho é seguir os mesmos passos que ela”, reflete.

Bianca Araújo (@_jhenifer_bianca) conquistou o primeiro lugar. A jovem de 18 anos nasceu em Porto Primavera (SP), mora atualmente em Nova Andradina (MS), e trabalhou como aprendiz na área administrativa antes de ser revelada como modelo promissora. “Sou ligada a temas como a valorização da beleza natural”, reflete a aposta.

José Victor (@bortholazzi.jose), de 17 anos, conquistou a primeira posição na categoria masculina. Nascido em Cascavel, no Paraná, chamou atenção pela beleza e tem parentesco estrelado: é primo da atriz Maria Fernanda Cândido. Além da promissora estreia na moda, José Victor concilia os estudos escolares com outras paixões como tocar piano e praticar vôlei e atletismo.

José Victor / Bianca Araújo e José Victor

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP