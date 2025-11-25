Jovem trans, primo de Maria Fernanda Cândido, vence concurso que revelou Gisele

Mundialmente reconhecido desde os anos 90, ao revelar tops brasileiras como Gisele Bündchen, Isabeli Fontana, Carol Ribeiro e Ana Beatriz Barros, o concurso de modelos The Look of The Year elegeu os vitoriosos de 2025, durante evento realizado no Wake Studio, nesta segunda-feira, 24 de novembro, na capital paulista.

Relançado em 2013 sob a tutela da JOY Management, dos empresários Liliana Gomes e Marcelo Fonseca, mesma agência que revelou supermodelos como Lais Ribeiro, o The Look of The Year democratiza oportunidades no mercado de modelos e lança novos talentos na moda.

Conheça os vitoriosos:

Vitória Bastos (@its.victoriabastos): nascida em São Pedro da Aldeia – RJ, a jovem de 15 anos conquistou a terceira posição na categoria feminina. “Sendo uma garota trans, eu busco representar minha comunidade, meu sonho é inspirar outras garotas ou garotos trans a seguirem os seus sonhos, independente de sua raça, etnia ou condição monetária, luto por uma condição de vida melhor a todos principalmente em relação à segurança, onde muitas de nós mulheres trans seguem violentadas todos os dias”, afirma. Além da promissora estreia como modelo, Vitória cursa o 9º ano da escola, faz parte do programa de iniciação científica e gosta de jogar vôlei.

Maria Clara Luz (@mclraluz) conquistou a segunda posição. Nascida em Rondonópolis – MT, a jovem de 17 anos já trabalhou como desenhista e aprendiz no setor de design gráfico. “Amo desenhar, pintar, esculpir, fotografar…”, afirma a jovem que trilha os passos da mãe, que foi miss nos anos 90. “Meu sonho é seguir os mesmos passos que ela”, reflete.

Bianca Araújo (@_jhenifer_bianca) conquistou o primeiro lugar. A jovem de 18 anos nasceu em Porto Primavera (SP), mora atualmente em Nova Andradina (MS), e trabalhou como aprendiz na área administrativa antes de ser revelada como modelo promissora. “Sou ligada a temas como a valorização da beleza natural”, reflete a aposta.

José Victor (@bortholazzi.jose), de 17 anos, conquistou a primeira posição na categoria masculina. Nascido em Cascavel, no Paraná, chamou atenção pela beleza e tem parentesco estrelado: é primo da atriz Maria Fernanda Cândido. Além da promissora estreia na moda, José Victor concilia os estudos escolares com outras paixões como tocar piano e praticar vôlei e atletismo.

