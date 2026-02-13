Proati tem vagas para jovens de Sumaré atuarem com tecnologia nas EEs

Programa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, oferece vagas para estagiários e profissionais da área de Tecnologia da Informação; inscrições são realizadas pelo CIEE

O Projeto de Apoio à Tecnologia da Informação (Proati) é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, tem como objetivo fortalecer o uso da tecnologia nas escolas estaduais e ampliar as oportunidades de formação prática e inserção profissional para jovens e estudantes da área de Tecnologia da Informação.

O programa atua na organização e manutenção dos ambientes tecnológicos, no apoio ao uso de plataformas educacionais e na orientação de alunos e profissionais, contribuindo diretamente para a modernização da educação pública. Podem participar estagiários de tecnologia do ensino superior, alunos do ensino médio da rede estadual, agentes de organização escolar e professores com formação na área, conforme os critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação.

A quantidade de participantes por unidade escolar varia de acordo com o número de turnos de funcionamento. O Proati é acompanhado pelo Núcleo de Informações Educacionais e Tecnologia (NIT), garantindo a execução e a qualidade das ações desenvolvidas nas escolas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo CIEE, por meio do link:

https://pp.ciee.org.br/vitrine/13859/detalhe

