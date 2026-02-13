Morreu esta sexta-feira 0 famoso Paraná do Esporte de Americana. São-paulino de coracao, era conhecido por quem circulava no Centro Cívico e no clube Flamengo.

Foi por décadas figura presente no dia dia do público do Esporte da cidade.

Amigo deixou bonita homenagem a Paraná

Grande pessoa! Muito querido em todos os lugares que frequentou! Que Deus o tenha no paraíso! Infelizmente essa é a vida, temos que aceitar as perdas e guardar as lembranças boas que temos das pessoas que passaram por nossas vidas!

Paraná era meu amigo desde que eu era criança, sempre me cumprimentava e conversávamos sobre futebol por horas… fará falta! Tenho muita gratidão por ter conhecido um ser humano tão simples, com o coração enorme e alegre! Descanse em paz meu amigo!

