Vereador protocolou projeto de lei com orientações para combater riscos de infarto

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O vereador Elvis Garcia-Pelé (PL) protocolou na Câmara Municipal de Nova Odessa um projeto de lei que propõe a criação do Dia de Conscientização sobre o Sinal de Frank e o Risco de Infarto no calendário oficial do município. A data deverá ser celebrada anualmente na primeira sexta-feira do mês de fevereiro.

Apelidada de ‘Lei Sexta-Feira Meio-Dia’, a proposta prevê a realização de ações educativas e preventivas voltadas à promoção da saúde cardiovascular.

Entre as iniciativas sugeridas estão campanhas informativas, orientação sobre fatores de risco para o infarto e outras doenças cardíacas, incentivo à adoção de hábitos saudáveis e à realização de avaliações médicas periódicas, além de atividades em unidades de saúde, escolas e espaços públicos.

O projeto também destaca a divulgação de informações sobre o chamado Sinal de Frank — caracterizado por um vinco diagonal no lóbulo da orelha — apontado por estudos científicos como possível indicador associado ao aumento do risco de doença arterial coronariana. A intenção, segundo a justificativa apresentada, é estimular a população a observar sinais físicos que possam indicar a necessidade de maior atenção à saúde do coração, sempre com acompanhamento médico especializado.

Doenças cardiovasculares

Na justificativa, Pelé ressalta que as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no Brasil, reforçando a importância de políticas públicas voltadas à prevenção e ao autocuidado. O texto ainda enfatiza a necessidade de controle de fatores como hipertensão, diabetes, tabagismo e sedentarismo.

A escolha da data também tem caráter simbólico. A proposta homenageia o influenciador digital Henrique Madeirite, que faleceu no dia 6 de fevereiro de 2026, vítima de infarto. Conhecido pelo bordão “quem fez, fez; quem não fez, não faz mais”, ele ganhou projeção nas redes sociais por seu carisma e mensagens bem-humoradas.

De acordo com o vereador, o projeto não gera despesas obrigatórias ao Executivo nem cria obrigações administrativas, limitando-se à inclusão de uma data comemorativa de caráter educativo no calendário oficial do município.

Leia + sobre política regional