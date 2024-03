Processo seletivo para 86 vagas na UPA 24h Dona Rosa recebe inscrições até segunda

Terminam na segunda-feira (1º), às 9h, as inscrições do processo seletivo com 86 vagas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas Dona Rosa, entre contratações e formação de cadastro reserva. A nova unidade de saúde de Americana está em obras para ser implantada na região do Parque Gramado.

As vagas são para os cargos de Assistente Administrativo (2), Assistente de Recursos Humanos (1), Assistente Social (5), Auxiliar Administrativo (15), Auxiliar de Farmácia (6), Enfermeiro (16), Farmacêutico (5), Técnico de Enfermagem (35) e Supervisor Administrativo (1).

O processo é dividido em quatro etapas. Após a fase de inscrição, haverá análise curricular, prova técnica e de conhecimentos gerais e entrevista técnica e comportamental.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente através de formulário eletrônico, disponível por meio do link: https://forms.gle/QjVzJPvZCT3evfRY8.

Os profissionais selecionados serão contratados pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), que realizará a gestão compartilhada da unidade com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Mais informações podem ser obtidas por meio do edital no site www.santacasachavantes.org.

UPA 24 horas Dona Rosa

A UPA 24 horas Dona Rosa está sendo implantada no prédio onde atualmente funciona a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro, na região do Parque Gramado. O imóvel do novo serviço de Pronto Atendimento do município terá 829,2 metros quadrados. Serão R$ 2.672.733,50 de investimento, sendo R$ 1.824.790,00 para a parte de infraestrutura e R$ 847.943,50 para mobiliários e equipamentos.

A UPA contará com equipe formada por médicos clínico geral, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêutico, auxiliares de farmácia, assistente social e área administrativa.

Os serviços estarão ao alcance de uma população estimada em 42 mil pessoas, residentes nos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Balsa 1, Jardim da Balsa 2, Jardim das Orquídeas e Jardim da Paz, além do Jardim Dona Rosa.