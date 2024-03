Gratuito: Prefeito Rafael Piovezan anuncia Edson & Hudson para Festival Raízes

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta quinta-feira (28) a dupla Edson & Hudson como atração principal do Festival Raízes de Santa Bárbara. Respirando o melhor da cultura sertaneja, o evento será no dia 26 de maio no Complexo Usina Santa Bárbara, englobando o Encontro de Orquestras de Viola e o Desfile de Cavaleiros.

Com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, as demais atrações serão divulgadas em breve.

“Edson é & Hudson uma das maiores duplas que nós temos do sertanejo no nosso país. Já estou entrando no clima e quero convidar vocês para entrarem junto comigo. Dia 26 de maio nós vamos ter o Festival Raízes, que é o festival sertanejo aqui de Santa Bárbara, no Complexo Usina Santa Bárbara. Será um evento com boa gastronomia, com organização, com segurança e essa dupla fantástica. Está todo mundo convidado. Espero vocês lá”, convidou o prefeito Rafael Piovezan.

Edson & Hudson

A dupla nasceu no circo e foi literalmente no picadeiro onde tudo começou. Incentivados pelo pai, o palhaço Beijinho, formaram a dupla Pep e Pupi que depois se transformou em Edson e Hudson. Os anos de luta foram recompensados no ano 2000 com a faixa “Azul”. Na sequência, tudo o que os irmãos gravavam e até o que tinha sido registrado anteriormente, se transformou em sucesso. A afinação e extensão vocal de Edson e os riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson criaram um paradigma no mercado sertanejo. Com eles, a cena do gênero se transformou e deu início a uma nova era musical, com ritmos e influências diferentes, apresentando o novo sertanejo com atitude rock’n’ roll. Ao longo da carreira, gravaram mais de 500 músicas, venderam cerca de 12 milhões de cópias.

Instituições sociais

Até sábado (30) seguem as inscrições para os editais de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, visando a composição da Praça de Alimentação dos eventos: FÉstival e Festival Raízes, no site www.culturasbo.com/editais É indispensável preencher Formulário de Inscrição e anexar o Termo de Compromisso.

O FÉstival será realizado no dia 20 de abril, a partir das 16 horas. Já o Festival Raízes está programado para o dia 26 de maio. Ambos os eventos acontecerão no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone (19) 3455.7000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail cultura@santabarbara.sp.gov.br