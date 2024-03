Eliel garante verba para hospital e Kifú cobra mais agilidade do governo estadual

Vereador anuncia destinação de R$ 200 mil à Santa Casa

O vereador Eliel Miranda visitou, ontem (26/03), a Santa Casa de Misericórdia (Hospital Santa Bárbara), onde anunciou a liberação de R$ 200 mil para custeio das atividades. O recurso foi obtido pelo vereador junto ao deputado federal Paulo Bilynskyj, que destinou emenda parlamentar ao hospital.

“A Santa Casa de Misericórdia é uma entidade filantrópica que enfrenta muita dificuldade para manter suas atividades e, mesmo assim, realiza um trabalho brilhante de atendimento ao público”, explicou Eliel Miranda, destacando que os vereadores barbarenses têm feito um esforço para obter mais recursos ao hospital.

O presidente da Santa Casa, Aparecido Donizete Leite, agradeceu o vereador por intermediar essa reivindicação e deputado Bilynskyj pela destinação da verba. “É um recurso que chega em boa hora e que vai contribuir muito para a manutenção de nossas atividades”, afirmou.

A Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara é uma entidade beneficente sem fins lucrativos, contratualizada com o Município desde 2010. Esse hospital possui mais de 7 mil metros quadrados de área construída e conta hoje com mais de 500 colaboradores entre funcionários, equipe de enfermagem, equipe de apoio e médicos.

Atualmente, o Hospital Santa Bárbara é habilitado pelo Ministério da Saúde a desenvolver ações de alta complexidade em diversas áreas, além de atender também os serviços de média complexidade e de possuir um caráter regional nas cirurgias eletivas, sendo referência no Departamento Regional de Saúde de Campinas.

Vereador cobra Governo do Estado por mais agilidade na liberação de exames e medicamentos

O vereador Kifú protocolou, ontem (25/03), em São Paulo, um ofício na Secretaria de Saúde do Estado, para o restabelecimento de envio de medicamentos e liberação de exames para Santa Bárbara d’Oeste. Também em sua visita à capital paulista, o parlamentar entregou um pedido ao deputado estadual André do Prado, por meio do qual reivindica a destinação de R$ 500 mil à Santa Casa de Misericórdia (Hospital Santa Bárbara), para o custeio da entidade.

No ofício destinado à Secretaria de Saúde, Kifú pede mais atenção com o envio de medicamentos e mais agilidade na liberação de exames a pacientes de Santa Bárbara d’Oeste. No documento, o parlamentar destaca a dificuldade enfrentada por muitos munícipes para a obtenção de remédios de alto custo e para a realização de exames de competência do governo estadual.

Já no pedido entregue ao deputado André do Prado, Kifú relata as dificuldades financeiras enfrentadas pela Santa Casa do Município e destaca que os recursos destinados ao hospital serão direcionados para a aquisição de equipamentos médicos e para melhorias estruturais. “A Santa Casa de Misericórdia é uma instituição filantrópica, que atende a população mais vulnerável e depende fortemente de recursos governamentais e do apoio de nossos representantes para continuar prestando um serviço vital para a comunidade”, afirmou.