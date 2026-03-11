Procon Nova Odessa fala de Saúde Mental com profissionais de atendimento

Evento debateu carga mental e estratégias de proteção com abordagem de enfermeira especialista

Em uma iniciativa voltada à valorização e ao bem-estar das mulheres que atuam na linha de frente do atendimento ao cidadão, o Procon de Nova Odessa, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social, promoveu nesta segunda-feira (9) uma palestra especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher.

O evento contou com a presença do prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, que prestigiou a ação e destacou a importância de cuidar de quem diariamente cuida da população. “Nada mais justo do que dedicarmos um momento especial para refletir sobre a saúde de nossas servidoras. São mulheres que lidam com o público todos os dias, muitas vezes absorvendo as dores e os problemas alheios. Precisamos valorizá-las e garantir que tenham o suporte necessário para manter o equilíbrio e a qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

Estiveram presentes no encontro servidoras públicas que atuam em órgãos importantes para o município, como Sebrae, Poupatempo, Banco do Povo, Procon, Posto Local de Trabalho (PLT) e Junta Militar. A palestra foi conduzida por Maria José da Cruz, a Marzé, enfermeira e especialista em Saúde Mental e Gestão Clínica, vinculada ao CAPS e à UBS 7 de Nova Odessa.

Com o tema “Saúde da mulher que atende, escuta e sustenta”, Marzé trouxe uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea e no ambiente de trabalho. Um dos pontos centrais da conversa foi a carga mental feminina acarretada pelo gerenciamento de múltiplas responsabilidades simultaneamente. Para mulheres que trabalham com atendimento ao público, ouvindo e resolvendo problemas alheios durante todo o dia, esse peso é acentuado.

“O objetivo foi lançar um olhar para aquelas que sustentam o atendimento público na nossa cidade. Muitas vezes, quem acolhe o cidadão também precisa de um espaço de acolhimento para manter sua própria saúde mental em dia”, destacou a enfermeira Marzé.

Durante o evento, foram discutidos os principais riscos à saúde mental decorrentes da rotina exaustiva, como o estresse crônico e a estafa emocional. Marzé pontuou estratégias práticas de proteção, como o estabelecimento de limites saudáveis entre o trabalho e a vida pessoal; a importância de redes de apoio no ambiente corporativo e o reconhecimento dos sinais de alerta do corpo e da mente.

“Quando promovemos um ambiente de trabalho mais humano, estamos garantindo o bem-estar das nossas servidoras e um atendimento mais empático e resiliente para a população”, concluiu a responsável pelo Procon de Nova Odessa, Kátia Ferrari.