Órgão pede atenção redobrada neste período sazonal a fim de evitar transtornos e garantir os direitos do consumidor

O Procon da Prefeitura de Nova Odessa reforça os cuidados junto aos munícipes nas compras de artigos relacionados à Copa do Mundo e à tradicional Festa Junina. O órgão pede atenção redobrada neste período sazonal a fim de evitar transtornos e garantir os direitos do consumidor.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Para a Copa do Mundo, o Procon orienta o consumidor a pesquisar preços antes de comprar camisetas, televisores, eletrônicos, álbuns e figurinhas; verificar a reputação da loja ou vendedor, especialmente em compras pela internet; desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do praticado pelo mercado; conferir prazo de entrega, garantia e política de troca; guardar as notas fiscais, comprovantes de pagamento e anúncios.

Já para as Festas Juninas, as recomendações são para a observância da validade e das condições de armazenamento de alimentos típicos; verificação da embalagem do produto, se possuem informações claras sobre composição, peso e prazo de validade; exigência de nota fiscal em todas as compras; realizar a contratação de serviços para eventos apenas mediante orçamento e comprovante do contrato, além de atenção aos preços cobrados em barracas, quermesses e até estabelecimentos comerciais.

Outro ponto destacado pelo Procon de Nova Odessa diz respeito a golpes operados por meio das redes sociais, aplicativos de mensagens e sites falsos, que costumam se intensificar em períodos de grande movimentação comercial.

Fala Kátia do Procon

“Datas comemorativas e eventos de grande apelo popular costumam aumentar o consumo. Por isso, é fundamental que o consumidor planeje suas compras, pesquise preços e busque fornecedores confiáveis. A informação é a melhor ferramenta para evitar prejuízos e garantir uma compra segura”, destaca Kátia Ferrari, responsável pelo Procon de Nova Odessa.

O Procon de Nova Odessa está localizado no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade. Atende ao público de segunda a sexta, das 9h às 11h, e das 13h às 16h. Mais informações pelo telefone (19) 3476-3261.

Leia + sobre economia, emprego e mercado