A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), implantará um novo retorno viário que permitirá o acesso da Rua Luiz Frutuoso para a Rua Luiz Argenton, na região do Jardim Primavera.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A medida entra em funcionamento a partir desta quinta-feira (18), às 14h, e tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e oferecer mais opções de deslocamento aos motoristas que circulam pela região.

Com a alteração, os condutores que trafegam no sentido Nova Odessa pela Rua Antônio do Valle Melo poderão acessar a Rua Luiz Argenton utilizando o novo retorno implantado sob o Viaduto Cláudio Meskan, conhecido como Viaduto do Primavera, no trecho final da Rua Luiz Frutuoso.

A intervenção faz parte das ações desenvolvidas pela administração municipal para aprimorar a mobilidade urbana, reduzir deslocamentos desnecessários e proporcionar mais segurança e comodidade aos usuários do sistema viário.

Para garantir a organização do tráfego, a Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural realizou a implantação de toda a sinalização necessária, incluindo sinalização vertical e pintura de solo, orientando adequadamente os motoristas sobre a nova configuração viária.

A Prefeitura destaca ainda que o retorno será proibido para caminhões, medida adotada para preservar a segurança da circulação no local e garantir o funcionamento adequado da nova operação de trânsito.

Soluções em Sumaré

Para o prefeito Henrique do Paraíso, a implantação do retorno demonstra o compromisso da administração municipal com soluções que facilitem o dia a dia da população.

“Estamos trabalhando continuamente para melhorar a mobilidade urbana em todas as regiões da cidade. Essa intervenção foi planejada para oferecer mais praticidade aos motoristas, reduzir trajetos e contribuir para um trânsito mais eficiente e seguro. São ações pontuais que geram impactos positivos diretos na rotina da população”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou a importância dos investimentos em infraestrutura viária. “A mobilidade urbana tem papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Cada melhoria implantada representa mais segurança, mais fluidez e mais qualidade de vida para quem utiliza diariamente as vias de Sumaré. Essa é mais uma entrega que atende uma demanda importante dos moradores e motoristas da região”, afirmou.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana e Rural, Moisés Paschoalin, explicou que a medida foi resultado de estudos técnicos realizados pela equipe da pasta. “Realizamos avaliações do fluxo viário da região e identificamos a necessidade de criar uma alternativa que facilitasse os deslocamentos dos condutores. O novo retorno proporciona uma conexão mais eficiente entre as vias, reduzindo percursos e contribuindo para a organização do trânsito. Toda a sinalização necessária foi implantada para garantir uma operação segura desde o primeiro dia de funcionamento”, ressaltou.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural orienta os motoristas a redobrarem a atenção nos primeiros dias de funcionamento da nova configuração viária e a respeitarem toda a sinalização implantada no local.

Leia Mais notícias da cidade e região