O Corinthians conseguiu realizar a homenagem ao prefeito de Nova York após os elogios públicos do político à Democracia Corinthiana.
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Zohran Mamdani (@NYCMayor) esteve com Casagrande neste sábado. A foto foi postada por Vinicius Cascone, ex-diretor jurídico que também estava por NYC.
A ideia era entregar uma camisa em referência a Sócrates e uma placa destacando o legado da Democracia Corinthiana, reforçando a ideia do futebol como ferramenta de participação, liberdade e dignidade.
A homenagem terminava com a frase: “Vai Nova York, Vai Corinthians”.
A iniciativa acontece após Mamdani citar o Corinthians e o ídolo alvinegro em um programa da prefeitura de Nova York publicado no último dia 12 de junho.
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