O PSDB anunciou que desistiu oficialmente de ter candidato ao governo de São Paulo nas eleições deste ano. Na região, o partido tem pelo menos 3 candidatos a deputado este ano.

Nota oficial do PSDB- Paulo Serra

Ao longo da minha trajetória na vida pública, aprendi que a Política só faz sentido quando é exercida com propósito, responsabilidade e espírito coletivo.

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Foi com estes princípios que construí, ao lado de pessoas incríveis, um projeto de gestão transformador em Santo André-SP, reconhecido pelos bons resultados alcançados e pela forma séria, inovadora e humana de governar.

Este trabalho ultrapassou os limites do nosso município e passou a inspirar lideranças em todo o estado de São Paulo. Foi esta trajetória que me levou à Presidência da Executiva Estadual do PSDB paulista e à Vice-Presidência Nacional do partido, funções que exerço com enorme responsabilidade e compromisso com a história da legenda.

Nos últimos meses, meu nome foi cogitado como pré-candidato ao comando do Palácio dos Bandeirantes. Recebi esta possibilidade com muita honra e gratidão, consciente da relevância de tal desafio e da confiança depositada em mim.

No entanto, após um amplo processo de reflexão, de diálogo de e avaliação sobre o atual momento político e sobre a forma como posso contribuir de maneira mais efetiva com São Paulo e com o Brasil, tomei a decisão de não disputar o Governo do Estado nas eleições de 2026.

Faço essa escolha porque compreendo que minha missão, neste momento, é ainda maior: representar Santo André, o Grande ABCD Paulista e o estado de São Paulo na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, colocando nossa experiência de gestão pública a serviço de todo o País.

Desta maneira, anuncio oficialmente minha pré-candidatura a deputado federal. Quero levar para o Congresso Nacional aquilo que aprendemos e colocamos em prática ao longo dos últimos anos: planejamento, responsabilidade fiscal, inovação, eficiência administrativa e, acima de tudo, compromisso com as pessoas.

Quero defender políticas públicas que fortaleçam os municípios, ampliem oportunidades e promovam o desenvolvimento regional, fazendo, inclusive, com que o ABC tenha ainda mais voz e protagonismo nas grandes decisões nacionais.

Também acredito que este é o momento de contribuir para a construção de um novo ciclo para o PSDB, fortalecendo um partido que marcou a história do Brasil e do estado de São Paulo por meio de lideranças comprometidas com a boa gestão, o equilíbrio e a responsabilidade pública.

Recebo esta nova missão com a dedicação, o entusiasmo e a disposição que sempre pautaram minha vida pública. E, não menos importante: não encaro esta decisão como um recuo, mas, sim, como a continuidade de um projeto que nasceu em Santo André, ganhou dimensão estadual e que, agora, busca contribuir para o futuro do Brasil.

Seguirei trabalhando com diálogo, seriedade e espírito público, honrando a confiança daqueles que acreditam que é possível fazer Política longe do discurso de ódio, de escândalos e dos extremos; e com resultados, com responsabilidade e, sobretudo, com compromisso com as pessoas.”

Paulo Serra

Presidente da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo; Vice-Presidente Nacional do Partido; e Pré-Candidato a Deputado Federal

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