Faleceu no sábado (20), aos 57 anos, o empresário e ex-assistente de palco paquito Robson Barros, carinhosamente conhecido pelo público como Rob. Ele integrou a formação original dos Paquitos, os famosos escudeiros da apresentadora Xuxa Meneghel na TV Globo, no final da década de 1980.

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A despedida do artista acontece neste domingo (21) em São Paulo, cidade natal do ex-paquito. De acordo com relatos de ex-paquitas, Robson vinha travando uma batalha reservada contra um câncer nos últimos tempos.

Robson Barros fez história ao ser o primeiro integrante selecionado para o time masculino de assistentes de palco do Xou da Xuxa, estreando oficialmente no especial de Natal de 1989. Ao lado de Alexandre Canhoni, Cláudio Heinrich, Marcello Faustini e Egon Junior, ele participou do auge do programa infantil, gravou discos e atuou em produções cinematográficas da época, como o clássico Lua de Cristal e Sonho de Verão.

Paquito deixou Xuxa

Em 1991, Rob também se tornou o primeiro a deixar o grupo, optando por seguir a vida longe dos holofotes. Nos anos seguintes, trabalhou nos bastidores da música ao lado do pai, produtor técnico do cantor Roberto Carlos, e posteriormente se estabeleceu como um empresário de sucesso no ramo de eventos.

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