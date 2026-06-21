PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 108 oportunidades de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

Emprego no PAT Americana

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 3

Atendente Balconista – Sem Experiência 4

Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 2

Auxiliar Logístico – Sem Experiência 20

Eletricista de Instalações e Veículos Automotores (Diesel) – Com Experiência 1

Estoquista – Com Experiência 4

Marceneiro – Sem Experiência 2

Mecânico Diesel – Com Experiência 2

Motorista Entregador – Com Experiência 1

Operador de Caixa – Sem Experiência 5

Operador de Máquina – Sem Experiência 1

Porteiro – Sem Experiência 2

Torneiro CNC – Com Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Contabilidade 1

Estágio em Direito 2

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 5

Estágio em Farmácia/ Química 1

Estágio em Fisioterapia 1

Estágio em Pedagogia 2

Estágio para Ensino Médio 15

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 18

Arco Comércio e Varejo 3

Arco Logística 3

Arco Produção 2

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