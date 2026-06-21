PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 108 oportunidades de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
Emprego no PAT Americana
Ajudante de Motorista – Sem Experiência 3
Atendente Balconista – Sem Experiência 4
Auxiliar de Linha de Produção – Sem Experiência 2
Auxiliar Logístico – Sem Experiência 20
Eletricista de Instalações e Veículos Automotores (Diesel) – Com Experiência 1
Estoquista – Com Experiência 4
Marceneiro – Sem Experiência 2
Mecânico Diesel – Com Experiência 2
Motorista Entregador – Com Experiência 1
Operador de Caixa – Sem Experiência 5
Operador de Máquina – Sem Experiência 1
Porteiro – Sem Experiência 2
Torneiro CNC – Com Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Contabilidade 1
Estágio em Direito 2
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 5
Estágio em Farmácia/ Química 1
Estágio em Fisioterapia 1
Estágio em Pedagogia 2
Estágio para Ensino Médio 15
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 18
Arco Comércio e Varejo 3
Arco Logística 3
Arco Produção 2
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