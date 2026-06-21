A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), reforçou as ações de atendimento à população em situação de rua durante o período de inverno e em episódios de frio intenso. O objetivo é ampliar a proteção social, preservar vidas e garantir acolhimento às pessoas mais vulneráveis diante da queda das temperaturas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), vinculado à Proteção Social Especial de Média Complexidade, realiza as ações em campo por meio de busca ativa, atendimento a denúncias da população e trabalho integrado com outros serviços públicos. Com a chegada do frio, as equipes intensificaram as abordagens para sensibilizar as pessoas em situação de rua a aceitarem o acolhimento institucional.

Para atender à demanda ampliada neste período, a Casa de Passagem, serviço da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, reorganizou seus fluxos de atendimento para assegurar o acesso à pernoite e à proteção emergencial de forma ágil e humanizada. O acolhimento é garantido tanto às pessoas encaminhadas pelo SEAS quanto àquelas que procuram o serviço espontaneamente.

As equipes também realizam a entrega de cobertores às pessoas que optam por não aceitar o acolhimento. A medida busca reduzir os riscos provocados pelas baixas temperaturas, oferecendo proteção térmica mínima e mantendo o vínculo com os usuários para futuras abordagens e encaminhamentos à rede socioassistencial.

“A chegada do inverno traz desafios ainda maiores para as pessoas em situação de rua, que necessitam de apoio imediato e acolhimento. A Prefeitura está mobilizada para oferecer atendimento humanizado e ampliar a proteção a esse público por meio da rede municipal de Assistência Social”, destacou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Serviços de atendimento

A Prefeitura reforça que o município conta com uma rede preparada para prestar atendimento e acolhimento às pessoas em situação de rua. Os serviços disponíveis são:

SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social)

Realiza abordagens, encaminhamentos para acolhimento institucional e entrega de cobertores. Atendimentos e solicitações podem ser feitos pelo telefone (19) 3478-2858 ou WhatsApp (19) 99894-5745.

Casa de Passagem de Americana

Oferece pernoite, banho quente, jantar e café da manhã. Está localizada na Rua Carlos Gomes, nº 155, Centro. Informações pelo telefone (19) 99732-3751.

Guarda Municipal de Americana (GAMA)

Presta apoio às equipes e pode ser acionada pelo telefone 153.

SAMU / Pronto-Socorro

Em situações de emergência, como sinais de hipotermia, tremores intensos, lábios arroxeados ou mal-estar grave, o atendimento deve ser solicitado pelo telefone 192.

CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)

Realiza atendimento e acompanhamento técnico pelo telefone (19) 3475-3400.

Leia Mais notícias da cidade e região