Estudantes de cursos técnicos e superiores presenciais podem solicitar o benefício entre 20 de junho e 20 de julho, exclusivamente por e-mail

A Prefeitura de Nova Odessa, abre entre os dias 20 de junho e 20 de julho de 2026 as inscrições para o programa de Auxílio-Transporte do 2º semestre, destinado a estudantes residentes no município que necessitam de apoio financeiro para o deslocamento até instituições de ensino localizadas em outras cidades.

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O benefício é destinado a estudantes residentes no município que frequentam cursos técnicos profissionalizantes ou de ensino superior presencial em instituições localizadas fora da cidade.

Podem participar alunos matriculados em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), desde que possuam renda familiar inferior a dois salários mínimos por pessoa. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail [email protected], com o envio da documentação em formato PDF.

Entre os documentos exigidos estão ficha de inscrição preenchida, RG, comprovante de matrícula, declaração da instituição informando que o curso é presencial, comprovante de residência, comprovantes de renda do estudante e dos integrantes da família, Carteira de Trabalho dos moradores com mais de 16 anos e dados de conta da Caixa Econômica Federal para eventual repasse do benefício.

Após o envio, o estudante receberá uma confirmação de que a solicitação está em análise. Caso seja necessário complementar a documentação, a comissão responsável entrará em contato. A relação dos pedidos deferidos e indeferidos será publicada no Diário Oficial do Município até o dia 10 de agosto de 2026.

Nova Odessa fichas

A ficha de inscrição, o edital completo e os anexos estarão disponíveis no site da Prefeitura, na seção Serviços, no banner Auxílio-Transporte. O valor do benefício é calculado de acordo com a distância entre o Paço Municipal e a instituição de ensino. Para cursos localizados a até 25 quilômetros, o repasse será de R$ 0,34 por quilômetro percorrido. Para distâncias superiores, o valor será de R$ 0,17 por quilômetro, respeitando o limite mínimo de R$ 80 e máximo de R$ 375 por mês.

Não têm direito ao auxílio estudantes do ensino fundamental ou médio regular, nem aqueles matriculados em cursos na modalidade Educação a Distância (EAD) ou híbridos, com frequência presencial parcial.

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