O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi HM Americana, a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Carlos Gomes, localizada no Jardim São José, em Americana, receberam nos últimos dias 16 e 17 a visita de manutenção da acreditação ONA Nível 1, realizada por especialistas do IBES (Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde), instituição credenciada pela ONA (Organização Nacional de Acreditação).

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Conquistada pelas unidades em novembro de 2025, a acreditação ONA Nível 1 possui validade de dois anos e prevê avaliações periódicas a cada oito meses para monitorar a continuidade dos padrões de qualidade e segurança exigidos pela metodologia.

A visita tem como objetivo verificar se as três unidades mantêm aderência aos padrões definidos pela ONA e seguem atendendo aos critérios exigidos para a acreditação Nível 1, considerada uma das principais acreditações da área da saúde no Brasil. A avaliação contemplou aspectos estruturais, administrativos e assistenciais.



Durante os dois dias, a equipe avaliadora percorreu setores do Hospital Municipal, da Unacon e da UPA São José, analisando protocolos, indicadores de desempenho, processos de trabalho, gestão de riscos e ações voltadas à segurança do paciente. Também foram realizadas entrevistas com profissionais de diferentes áreas para verificar a aplicação prática dos processos na rotina dos serviços.



Mais do que avaliar documentos e registros, a visita de manutenção da acreditação busca verificar se a cultura de qualidade e segurança permanece incorporada ao dia a dia das equipes. Entre os aspectos observados estão o monitoramento contínuo dos indicadores assistenciais, a adoção de práticas de prevenção de riscos e a efetividade das melhorias implementadas desde a conquista da acreditação.

Para o diretor-geral do Hospital Municipal, da Unacon e da UPA São José, Ruy Santos, a visita de manutenção da acreditação representa uma importante oportunidade para avaliar processos e reforçar o compromisso das unidades com a qualidade e a segurança assistencial.

“A avaliação conduzida pelos especialistas permite analisar a efetividade dos nossos processos e identificar oportunidades de aprimoramento. Nossas equipes trabalham diariamente com foco na qualidade, na segurança do paciente e na excelência da assistência prestada à população. Receber essa visita demonstra a seriedade com que conduzimos nossas atividades e nosso compromisso permanente com a melhoria contínua dos serviços”, afirmou.

HM Americana

A presidente do Grupo Chavantes, Dra. Letícia Bellotto Turim, destacou a importância do processo de acreditação como ferramenta de fortalecimento da cultura de qualidade nas instituições de saúde.

“A visita de manutenção da acreditação é um momento relevante para as organizações de saúde, pois permite avaliar a aderência aos padrões de qualidade e segurança estabelecidos pela ONA. Independentemente do resultado, que será posteriormente homologado pela entidade certificadora, esse processo contribui para o fortalecimento da cultura de melhoria contínua e para o aperfeiçoamento constante da assistência oferecida à população”, destacou.

O relatório elaborado pelos avaliadores será encaminhado à ONA para análise e homologação. Após essa etapa, caberá à entidade a deliberação final sobre a manutenção da acreditação das unidades. A previsão é que o resultado do processo seja divulgado em aproximadamente 30 dias.

Dados divulgados pela própria ONA apontam que o Brasil possui cerca de 380 mil serviços de saúde cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Desse total, apenas 2.469 possuem acreditação. A ONA responde por aproximadamente 73% dessas acreditações, reunindo cerca de 1.800 instituições acreditadas no país, entre elas 477 hospitais.

Se homologada pela ONA, a manutenção da acreditação permitirá que o Hospital Municipal, a Unacon e a UPA São José continuem integrando o seleto grupo de instituições acreditadas no Brasil, condição que reflete a adoção de padrões reconhecidos de qualidade e segurança na assistência à saúde.

O Hospital Municipal, a Unacon e a UPA São José são administrados pelo Grupo Chavantes em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Sobre o Grupo Chavantes

A OSS (Organização Social de Saúde) Grupo Chavantes gerencia mais de 30 projetos espalhados em seis estados brasileiros, o que a posiciona como a oitava maior entidade do setor no país, com uma gestão anual de aproximadamente R$ 720 milhões.

Texto e fotos: Tatiane Ceron (Mtb 56.242) / Assessoria de Comunicação do Grupo Chavantes.

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